NE DA SE SRBIJA! Naši odbojkaši u prvom od mečeva odluke na Svetskom prvenstvu pregazili Kinu!

SRBIJA je zabeležila važnu pobedu na Svetskom prvenstvu u odbojci, jer su savladali Kinu sa 3:0 (25:18, 25:19, 29:27) i ostvarili su jako bitan trijumf.

Foto: EPA-EFE/FRANCIS R. MALASIG

Ovo je bio presudan meč za "orlove", uspeli su da slave i tako su zadržali šanse za plasman u osminu finala.

Sjajnu utakmicu odigrali su izabranici Georgea Krecua, posebno je to bio slučaj u prvom i drugom setu u kom su rivala ostavili na 18, odnosno 19 poena.

Treći set je bolje otvorila azisjska selekcija, imala je u jednom momentu tri poena prednosti - 9:12. Ipak, Srbija je imala spreman odgovor i serijom 8:4 je vratila vođstvo.

Do kraja ovog dela meča naša reprezentacija nije dozvolila protivniku da preokrete rezultat i ostvarila je bitnu pobedu nakon što je iskoristila četvrtu meč loptu.

Koliko je ovo veliki trijumf pokazuje i podatak da smo mi Ligu nacija okončali na 16. mestu, dok je Kina bila na poziciji osam.

Najefikasniji kod "orlova" bio je Dražen Luburić sa 18 poena, pratio ga je Aleksandar Nedeljković sa 13. Na drugoj strani najbolji je bio Vang sa 16, dok je Peng upisao devet.

Srbija poslednji meč u grupi igra u noći između srede i četvrtka rotiv Brazila od 4.00 sata po našem vremenu.

