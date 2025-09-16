PROMENE U "NAJBRŽEM CIRKUSU"! Evo šta je novo u Formuli 1 od naredne sezone
Naredne godine u šampionatu Formule 1 biće održano šest sprint trka, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.
Sprint trke biće održane u Kini, SAD, Kanadi, Velikoj Britaniji, Holandiji i Singapuru.
Prva od njih će biti vožena na stazi u Šangaju za Veliku nagradu Kine, koja je na programu od 13. do 15. marta.
Naredna sprint trka biće održana tokom VN Majamija, koja je na programu od 1. do 3. maja. Od 22. do 24. maja je na programu Velika nagradu Kanade na stazi u Montrealu, a tokom tog vikenda biće održana treća trka u 2026. godini.
Staza Silverston je od 3. do 5. jula domaćin trke za VN Velike Britanije. Na ovoj stazi biće održana i sprint trka i to prvi put posle 2021. godine.
Na VN Holandije, koja je na programu od 21. do 23. avgusta na stazi Zandvort, po prvi put biće održano i sprint nadmetanje.
Poslednja takva trka u narednoj sezoni biće održana na stazi Marina bej u Singapuru, koja je na programu od 9. do 11. oktobra.
Naredna sezona u F1 počinje 8. marta trkom za VN Australije, a završava se 6. decembra u Abu Dabiju. Prema ranije objavljenom kalendaru u 2026. godini u šampionatu Formule 1 voziće se 24 trke.
