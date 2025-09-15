NIKOLA GRBIĆ "GAZI" I NA ŠAMPIONATU SVETA: Ove četiri reprezentacije već su obezbedile plasman u osminu finala Svetskog prvenstva u odbojci
Odbojkaši Poljske obezbedili su plasman u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su danas u Kezon Sitiju pobedili Katar rezultatom 3:0, po setovima 25:21, 25:14, 25:19 u utakmici drugog kola grupe B.
Najefikasniji u selekciji Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić, bio je Kamil Semenjuk sa 13 poena. U reprezentaciji Katara najbolji su bili Pape i Nikola Vasić, koji su zabeležili po osam poena.
Holandija je ranije danas u prvom meču drugog kola grupe B savladala Rumuniju 3:0, po setovima 25:23, 26:24, 26:24.
Odbojkaši Poljske i Holandije su osvojili po šest bodova i kolo pre kraja grupne faze takmičenja su izborili plasman u osminu finala SP. Katar i Rumunija su trenutno bez bodova.
U poslednjem, trećem kolu, koje je na programu 17. septembra, sastaće se: Poljska - Holandija i Katar - Rumunija.
U drugom meču drugog kola grupe G, Kanada je savladala Japan 3:0, po setovima 25:20, 25:23, 25:22.
Odbojkaši Turske i Kanade su osvojili po šest bodova i već su obezbedili plasman u osminu finala SP. Libija i Japan su trenutno bez bodova.
U trećem kolu, koje je na programu 17. septembra, sastaće se Turska - Kanada i Libija - Japan.
Selekcija SAD je u drugom kolu grupe D savladala Portugaliju 3:0, dok je Kuba bila bolja od Kolumbije 3:0. Odbojkaši SAD su obezbedili plasman u osminu finala pošto se nalaze na prvom mestu na tabeli grupe D sa šest bodova. Portugalija i Kuba imaju po tri, dok je Kolumbija poslednja bez bodova.
Selekcija Bugarske je pobedom nad Slovenijom 3:2 u drugom kolu grupe E obezbedila plasman u osminu finala SP. U drugom meču drugog kola grupe E, Nemačka je savladala Čile 3:0. Tabela grupe E: Bugarska 5 bodova, Slovenija 4, Nemačka 3 i Čile 0.
Poslednje treće kolo u grupi E biće odigrano 17. septembra, a sastaće se Bugarska - Čile i Slovenija - Nemačka.
