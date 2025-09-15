Ostali sportovi

FESTIVAL BRZINE I ADRENALINA: U Kraljevu minulog vikenda održana trka moto-kros šampionata Srbije

Goran Ćirović

15. 09. 2025. u 13:50

Na stazi „MX park Trešnjari“ nadomak Kraljeva, ljubitelji moto, ekstremnih i egzibicionih sportova imali su priliku minulog vikenda da uživaju u moto-kros trci Nacionalnog šampionata koja se u gradu na Ibru, U okviru Festivala adrenalinskih sportova, održala po deveti put.

G.Šljivić

U uspešnoj oekanizaciji kraljevačkog AMSK „GTC Rejsing-KV“, u nadmetnju za bodove, na stazi dugačkoj 1.340 metara, sa 17 krivina i visinskom razlikom od 43 metra, u ukupno osam klasa učestvovalo je oko 80 takmičara. U klasama „MH50“ i „MH65“ pobedili su Aleksa Nišić i Viktor Kolnokov, u klasi „MH85“ Ana Kolnokov, najbrži u klasi „MH125“ bio je Vuk Ćajić, u „MH2“ Vukšin Jablanović, u „MH1“ Mark Češko, a u „MHB“ Marko Popović.

Prvi kroz cilj u klasama „MH“ i „MHV“ prošli su Aleks Varandi i Dario Todorov, dok je ekipno „Sagmajster tim“ osvojio 223, a AMK „Bip Bip rejsing tim“ 201 bod.

Ovom prilikom, uz spektakularne okršaje moćnih dvotočkaša na stazi, publika je mogla da se bliže upozna sa ekstremnim rekvizitima za paraglajding, rafting i džet-ski, dok su oni najhrabriji mogli i da se provozaju kvadom ili bagijem.

NEKADAŠNjI kapiten odbojkaša Nemanja Petrić i sjajni bloker Srećko Lisinac pohađali su FIVB kurs drugog nivoa za trenere, koji je prošle nedelje održan u Limasolu (Kipar). Kurs je vodio profesor dr Jorgos Jatsis, vodeci stručnjak za kineziologiju, čiji je naučni rad uticao na tehnike, performanse i istraživanja dvoranske odbojke i odbojke na pesku širom sveta.

