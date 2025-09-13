KOVAČ STARTOVAO POBEDOM: Turci siloviti na Svetskom prvenstvu

Muška odbojkaška reprezentacija Turske pobedila je danas selekciju Japana rezultatom 3:0, po setovima 25:19, 25:23, 25:19 u meču prvog kola grupe G na Svetskom prvenstvu u Kezon Sitiju.

FOTO: CEV

Najefikasniji u reprezentaciji Turske, koju sa klupe predvodi srpski stručnjak Slobodan Kovač, bio je je Ramazan Efe Mandirači sa 17 poena. U selekciji Japana najbolji je bio Kento Mijaura sa 13 poena.

U drugom meču prvog kola grupe G, selekcija Kanade je savladala Libiju 3:1, po setovima 22:25, 25:20, 25:12, 29:27.

U drugom kolu grupe G, koje je na programu 15. septembra, sastaće se: Turska - Libija i Japan - Kanada.

Reprezentacija SAD je u prvom kolu grupe D u Pasaj Sitiju savladala Kolumbiju 3:0, po setovima 25:20, 25:21 i 25:14. U drugom meču prvog kola grupe D, selekcija Portugalije je nadigrala Kubu 3:1, po setovima 20:25, 25:22, 25:19 i 25:19.

U drugom kolu grupe D, koje će biti odigrano 15. septembra, sastaće se SAD - Portugalija i Kuba - Kolumbija.

