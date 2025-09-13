Ostali sportovi

ŠTETA, BAŠ ŠTETA! Zorana Arunović ostala bez medalje na Svetskom kupu

13. 09. 2025. u 09:59

Reprezentativka Srbije u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je danas šesto mesto u disciplini vazdušni pištolj na Svetskom kupu u kineskom Ningbou.

ШТЕТА, БАШ ШТЕТА! Зорана Аруновић остала без медаље на Светском купу

FOTO: AP Photo/Manish Swarup

Arunović je u finalu pogodila 159,6 krugova i na kraju je zauzela šestu poziciju. Reprezentativka Srbije je prethodno u kvalifikacijama osvojila sedmo mesto sa 580 krugova.

Prvo mesto u finalu zauzela je Eša Sing iz Indije sa 242,6 krugova. Druga je bila Kineskinja Kianksun Jao sa 242,5 kruga, dok je treće mesto pripalo Jeđin Oh iz Južne Koreje (220,7).

Sutra će na Svetskom kupu u Ningbou nastupiti Lazar Kovačević, Aleksa Rakonjac i Aleksandra Havran. Kovačević i Rakonjac će se takmičiti u disciplini malokalibarska puška trostav, a Havran će nastupiti u disciplini vazdušna puška.

