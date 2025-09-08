Ostali sportovi

U LAŠKO NA TRENINGE: Srpski stonoteniseri paraolimpijci se pripremaju za Evropsko prvenstvo

Slobodan Bajić

08. 09. 2025. u 16:41

STONOTENISKA reprezentacija Srbije u konkurenciji sportista sa invaliditetom, danas kreće put Slovenije, gde će u sportskom centru Laško nastaviti sa pripremama za prvenstvo Evrope, koje je na programu krajem novembra u Švedskoj.

У ЛАШКО НА ТРЕНИНГЕ: Српски стонотенисери параолимпијци се припремају за Европско првенство

Privatna arhiva

Po rečima Zlatka Keslera, našeg proslavljenog takmičara i dugogodišnjeg, trofejnog reprezentativnog selektora i trenera, njegovi izabranici će u narednih desetak dana u Laškom, pored treninga, imati i priliku da se odmere sa rivalima iz drugih zemalja.

- Tamo će u isto vreme da se pripremaju stonoteniseri Slovačke, Engleske, Hrvatske, Slovenije, Norveške, Finske… tako da ćemo organizovati međusobne duele i kontrolne, pripremne mečeve. To će, s obzirom na činjenicu da je naša ženska ekipa podmlađena po odlasku zlatnih paraolimpijki Borislave Perić Ranković i Nade Matić, mnogo značiti njihovim naslednicama. Namera je da održimo dobar ritam priprema i da tempiramo formu za period od 18. do 29. novembra, kada je Evropsko prvenstvo u Helsenborgu- kaže Kesler.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Na pripreme u Sloveniju putuju reprezentativke koje će učesvovati na EP, Ana Prvulović, Željana Ristić, Sanja Bogunović, Marina Minić, Zorica Popadić i Kristina Arančić. Za muški tim nastupaju Mitar Palikuća, Boris Stojiljković, Mladen Ćiri i Nemanja Ćurčić, kao i Goran Perlić, koji, međutim, zbog povrede ramena izostati sa priprema u Sloveniji.

Sa našim najboljim stonoteniserima, pored selektora i trenera Keslera, radiće treneri Lazar Kurteš, Srđan Tomičić, i Nikola Popov.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!