U LAŠKO NA TRENINGE: Srpski stonoteniseri paraolimpijci se pripremaju za Evropsko prvenstvo

STONOTENISKA reprezentacija Srbije u konkurenciji sportista sa invaliditetom, danas kreće put Slovenije, gde će u sportskom centru Laško nastaviti sa pripremama za prvenstvo Evrope, koje je na programu krajem novembra u Švedskoj.

Privatna arhiva

Po rečima Zlatka Keslera, našeg proslavljenog takmičara i dugogodišnjeg, trofejnog reprezentativnog selektora i trenera, njegovi izabranici će u narednih desetak dana u Laškom, pored treninga, imati i priliku da se odmere sa rivalima iz drugih zemalja.

- Tamo će u isto vreme da se pripremaju stonoteniseri Slovačke, Engleske, Hrvatske, Slovenije, Norveške, Finske… tako da ćemo organizovati međusobne duele i kontrolne, pripremne mečeve. To će, s obzirom na činjenicu da je naša ženska ekipa podmlađena po odlasku zlatnih paraolimpijki Borislave Perić Ranković i Nade Matić, mnogo značiti njihovim naslednicama. Namera je da održimo dobar ritam priprema i da tempiramo formu za period od 18. do 29. novembra, kada je Evropsko prvenstvo u Helsenborgu- kaže Kesler.

Na pripreme u Sloveniju putuju reprezentativke koje će učesvovati na EP, Ana Prvulović, Željana Ristić, Sanja Bogunović, Marina Minić, Zorica Popadić i Kristina Arančić. Za muški tim nastupaju Mitar Palikuća, Boris Stojiljković, Mladen Ćiri i Nemanja Ćurčić, kao i Goran Perlić, koji, međutim, zbog povrede ramena izostati sa priprema u Sloveniji.

Sa našim najboljim stonoteniserima, pored selektora i trenera Keslera, radiće treneri Lazar Kurteš, Srđan Tomičić, i Nikola Popov.