MOTO GP: Aleks Markez ostavio rođenog brata da mu gleda u leđa i stigao do druge pobede u sezoni

Vozač Gresinija Aleks Markez pobedio je danas u trci za Veliku nagradu Katalonije u Moto GP šampionatu.

Foto: Profimedia

Aleks Markez je na stazi "Katalunja" došao do druge pobede ove sezone i u karijeri.

Vozač Dukatija Mark Markez osvojio je drugo mesto i tako prekinuo niz od sedam uzastopnih pobeda, dok je na trećoj poziciji završio Enea Bastijanini iz Red Bul KTM-a.

Četvrto mesto u trci zauzeo je Pedro Akosta, a bodove su još osvojili Fabio Kvartararo, Ai Ogura, Frančesko Banjaja, Luka Marini, Migel Oliveira, Horhe Martin, Raul Fernandez, Žoan Mir, Maverik Vinjales, Džek Miler i Fermin Aldeger.

Mark Markez je vodeći u generalnom plasmanu sa 487 bodova, drugi je Aleks Markez sa 305, a treći Banjaja sa 237.

Naredna trka u Moto GP šampionatu voziće se 14. septembra za Veliku nagradu San Marina.

BONUS VIDEO: DA ČUJE CEO SVET: Ovo su srpski olimpijci pevali na brodu tokom otvaranja Olimpijskih igara