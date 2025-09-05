Ostali sportovi

PARTIZAN OVO NE PAMTI: Vaterpolo brodolom crno-belih u srpskom okršaju

Новости онлине

05. 09. 2025. u 14:22

Vaterpolisti Novog Beograda su ubedljivom pobedom započeli učešće na Memorijalnom turniru "Vlaho Bato Orlić".

ПАРТИЗАН ОВО НЕ ПАМТИ: Ватерполо бродолом црно-белих у српском окршају

FOTO: Tanjug/AP

Oni su u prvom kolu savladali Partizan rezultatom 18:5, a po četvrtinama je bilo 3:1, 6:2, 6:1, 3:1.


Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Novobeograđani su lako opravdali ulogu aposolutnog favorita, a pitanje pobednika bilo je praktično rešeno već na poluvremenu.

Najzaslužniji za trijumf Novog Beograda bio je Vasilije Martinović sa četiri pogotka, a istakli su se Marko Dimitrijević i Đuro Radović koji su se po tri puta upisali u listu strelaca.


Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

U prvom meču prvog kola Jadran iz Herceg Novog je bio od Šapca sa 14:8.

Večeras su na programu još dve utakmice drugog kola. Sastaju se Jadran HN - Primorac (18.45) i Novi Beograd - Šabac (20.30).

 

BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA