PARTIZAN OVO NE PAMTI: Vaterpolo brodolom crno-belih u srpskom okršaju
Vaterpolisti Novog Beograda su ubedljivom pobedom započeli učešće na Memorijalnom turniru "Vlaho Bato Orlić".
Oni su u prvom kolu savladali Partizan rezultatom 18:5, a po četvrtinama je bilo 3:1, 6:2, 6:1, 3:1.
Novobeograđani su lako opravdali ulogu aposolutnog favorita, a pitanje pobednika bilo je praktično rešeno već na poluvremenu.
Najzaslužniji za trijumf Novog Beograda bio je Vasilije Martinović sa četiri pogotka, a istakli su se Marko Dimitrijević i Đuro Radović koji su se po tri puta upisali u listu strelaca.
U prvom meču prvog kola Jadran iz Herceg Novog je bio od Šapca sa 14:8.
Večeras su na programu još dve utakmice drugog kola. Sastaju se Jadran HN - Primorac (18.45) i Novi Beograd - Šabac (20.30).
