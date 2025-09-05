PARTIZAN OVO NE PAMTI: Vaterpolo brodolom crno-belih u srpskom okršaju

Vaterpolisti Novog Beograda su ubedljivom pobedom započeli učešće na Memorijalnom turniru "Vlaho Bato Orlić".

Oni su u prvom kolu savladali Partizan rezultatom 18:5, a po četvrtinama je bilo 3:1, 6:2, 6:1, 3:1.





Novobeograđani su lako opravdali ulogu aposolutnog favorita, a pitanje pobednika bilo je praktično rešeno već na poluvremenu.

Najzaslužniji za trijumf Novog Beograda bio je Vasilije Martinović sa četiri pogotka, a istakli su se Marko Dimitrijević i Đuro Radović koji su se po tri puta upisali u listu strelaca.





U prvom meču prvog kola Jadran iz Herceg Novog je bio od Šapca sa 14:8.

Večeras su na programu još dve utakmice drugog kola. Sastaju se Jadran HN - Primorac (18.45) i Novi Beograd - Šabac (20.30).



