SVETSKO PRVENSTVO ZA ODBOJKAŠICE: Turska pobedila SAD i plasirala se u polufinale

Танјуг

04. 09. 2025. u 18:09

ŽENSKA odbojkaška reprezentacija Turske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u četvrtfinalu savladala selekciju SAD rezultatom 3:1 (25:14, 22:25, 25:14, 25:23).

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ: Турска победила САД и пласирала се у полуфинале

Foto: EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

Najefikasnija kod pobednika bila je Ebrar Karkurt sa 23 poena. Melisa Vargas je postigla 20 poena, dok je Eda Erdem upisala 13.

U selekciji SAD istakla se Sara Frenklin sa 12 poena, dok su po 11 postigle Dejna Retke, Ejveri Skiner i Stefani Samedi.

Odbojkašice Turske će u polufinalu planetarne smotre igrati protiv Japana, koji je savladao Holandiju sa 3:2.

Utakmica između Turske i Japana igraće u subotu od 10.30 časova, dok će se u drugom polufinalu od 14.30 sati sastati Italija i Brazil.

