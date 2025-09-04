SVETSKO PRVENSTVO ZA ODBOJKAŠICE: Turska pobedila SAD i plasirala se u polufinale
ŽENSKA odbojkaška reprezentacija Turske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u četvrtfinalu savladala selekciju SAD rezultatom 3:1 (25:14, 22:25, 25:14, 25:23).
Najefikasnija kod pobednika bila je Ebrar Karkurt sa 23 poena. Melisa Vargas je postigla 20 poena, dok je Eda Erdem upisala 13.
U selekciji SAD istakla se Sara Frenklin sa 12 poena, dok su po 11 postigle Dejna Retke, Ejveri Skiner i Stefani Samedi.
Odbojkašice Turske će u polufinalu planetarne smotre igrati protiv Japana, koji je savladao Holandiju sa 3:2.
Utakmica između Turske i Japana igraće u subotu od 10.30 časova, dok će se u drugom polufinalu od 14.30 sati sastati Italija i Brazil.
