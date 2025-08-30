Ostali sportovi

FORMULA 1: Pjastri osvojio pol poziciju u Holandiji!

Танјуг

30. 08. 2025. u 16:55

VOZAČ Meklarena Oskar Pjastri osvojio je danas pol poziciju za trku koja se vozi u okviru Velike nagrade Holandije u Formuli 1.

FOTO: Tanjug/AP

Australijanac je do pete pol pozicije u karijeri došao vremenom 1.08,662 minuta. Lando Noris iz Meklarena je bio drugi sa 0,012 sekundi zaostatka, dok je aktuelni svetski prvak i vozač Red Bula Maks Ferstapen bio treći sa 0,263 sekunde iza Pjastrija.

Četvrto mesto u kvalifikacijama je zauzeo vozač Rejsing Bulsa Isak Hađar, a među prvih 10 završili su Džordž Rasel (Mercedes), Šarl Lekler (Ferari), Luis Hamilton (Ferari), Lijam Loson (Rejsing Buls), Karlos Sainc (Vilijams) i Fernando Alonso (Aston Martin).

Pjastri je vodeći u generalnom plasmanu sa 284 boda, drugi je Noris sa 275, a treći je Ferstapen sa 187 bodova.

Meklaren je prvi u konkurenciji timova sa 559 bodova, drugi je Ferari sa 260, a treći je Mercedes sa 236 bodova.

Trka za Veliku nagradu Holandije voziće se sutra od 15 časova.

