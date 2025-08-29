"ZAPAMTIĆEMO MI OVAJ BOL!" Prva reakcija srpskih odbojkašice posle šok-ispadanja sa Svetskog prvenstva na kome su branile titulu

Malo je reći da je šokantno to što su dvostruke uzastopne prvakinje sveta u odbojci ispale već u osmini finala šampionata planete, ali ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je upravo to danas doživela. I, zato i ne čudi rešenost - da se ovo stanje šoka jednom "naplati".

FOTO: FIVB

Podsetimo, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Tajlandu, pošto je izgubila od Holandije u pet setova.



Bez povređene Tijane Bošković ekipa Srbije nije uspela da savlada raspoložene Holanđanke, iako je uspela da se vrati iz "minusa" od dva seta.

Po završetku menja, Vanja Bukilić, koja je osvojila 14 poena, prva je sumirala utiske:

- Veoma je razočaravajuće što smo izgubile. Vratile smo se posle 0:2, došle do 2:2 i, obično, kad to uradite, očekujete id a pobedite. Tako da će nas ovo sigurno neko vreme boleti a ja se nadam da ćemo zapamtiti ovaj bol, naučiti šta treba "iz njega" i to "naplatiti" u godinama koje dolaze. Ove sezone smo sazrevale kao ekipa, a mislim da će to biti sve veći i bolji slučaj kako godine budu prolazile.

Kako su Srpkinje ispale sa Svetskog prvenstva?



Posle lošeg početka prvog seta i zaostatka od tri poena, Srpkinje su preuzele vođstvo i prve stigle do set lopti, ali nisu iskoristile dve, dok je Holandija prvu iskoristila i povela 1:0.



U drugom setu su naše odbojkašice bolje počele, vodile su 7:5, ali su Holanđanke preokrenule i ima dve vezane set lopte na 24:22. Uspele su izabranice Zorana Terzića da spasu obe, ali treću nisu uspele, pa je Holandija povela 2:0.

Srpkinje su u trećem setu bile u minusu od dva poena, 13:11, ali su uspele da se vrate, preokrenu i osvoje set. Nastavile su Sprkinje sa odličnom igrom i u četvrtom setu, pa su uvele meč u peti, odlučujući segment.

U njemu Holanđanke su ipak bile bolje i tako stigle do pobede i četvrtfinala Svetskog prvenstva.

Nika Dalderop je predvodila Holanđanke sa 19 osvojenih poena, Eles Dambrink je osvojila 17, a Marit Jesper 13.

Aleksandra Uzelac je u odsustvu povređene Bošković dominirala sa 31 poenom, Vanja Ivanović je imala 24, njena imenjakinja Bukilić 14, a Maja Aleksić 13.



Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu