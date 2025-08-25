SRBIJA DRUGA U EVROPI: Kako su naši mladi vaterpolisti poklekli u finalu Evropskog prvenstva protiv Crne Gore?
SRBIJA je druga na Starom kontinentu. Vaterpolisti su u finalu Evropskog prvenstva do 18 godina u Oradei izgubili od nadahnute Crne Gore – 9:13 (2:3, 2:4, 2:5, 3:1). Bronzanoj medalji radovali su se Grci, koji su bili bolji od Italijana – 12:11.
„Delfini“ nisu uspeli da se revanširaju „ajkulama“ za poraz na startu šampionata (8:9). Crnogorci su finale prelomili u drugoj i trećoj četvrtini kada su se odlepili na 12:6. Ruku na srce pokazali su i najviše u Oradei, pošto su slavili u svih šest duela. Naši su, posle očajnog izdanja u grupi, napravili podvig u nokaut fazi i kući se vraćaju kao vicešampioni Evrope.
Srbi su bili ravnopravni u prvoj četvrtini. Prvi su preko Čonkića dali gol u meču za zlato, a posle 1:2 preko nadahnutog Canepe su izjednačili na 2:2. Međutim, potom je usledio žestok udar Crnogoraca, koji su se odlepili na 5:2, pa na 7:3. U trećoj četvrtini Srbi su uspeli da se primaknu na 6:8, da bi izabranici Nebojše Milića serijom 4:0 stekli nedostižnih 12:6. Kod šampiona briljirao je uz Gojkovića, Stupara i Boškovića i golman Marko Pejović sa 14 odbrana. U našem timu istakao se šestostruki strelac Luiđi Canepa.
CRNA GORA - SRBIJA 13:9
BAZEN u Oradei. Gledalaca: 500. Sudije: Sehurana (Španija) i Berišvili (Gruzija). Igrač više: Crna Gora 8 (4), Srbija 8 (3). Peterci: Crna Gora 2 (1), Srbija 1 (0).
CRNA GORA: Ivanović, Kovačić, Maračanin 1, Milinić, Đorđe Pejović 1, Roganović, Stupar 3, Bošković 3, Petrović, Vukanić 2, Gojković 3 (1), Vukićević, Marko Pejović, Todorović.
SRBIJA: Kosanović, Vojinović, Nešković, Drobnjaković, Vasić, Zelić 1, Canepa 6, Papić, Urošević 1, Lazić, Čonkić 1, Mićanović, Gošić, Milašinović.
Četvrtine: 3:2, 4:2, 5:2, 1:3
