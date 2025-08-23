ŠAMPIONSKI OD STARTA: Odbojkašice u prvom kolu grupe H na SP u Tajlandu savladale Ukrajinu

BRZO, kratko, jasno. Odbojkašice su furiozno krenule na Svetskom prvenstvu u Tajlandu, pošto su u prvom kolu grupe H u Bangkoku brzo ukrotile goropadne Ukrajinke - 3:0 (25:21, 25:19, 25:17). Svetske prvakinje se u u drugom kolu u ponedeljak (15.30) sastaju sa nejakim Kamerunom.

FOTO: N. Skenderija

- Igrale smo dovoljno dobro. Svaki početak je uvek težak, ali smo odigrale meč na pravi način. Naš tim je podmlađen i videlo se da su nam dosta koristile prijateljske utakmice uoči šampionata. Za nas je svaka utakmica veoma bitna, a protiv Ukrajine smo dominirale u svakom setu. Inače, pošto osvojite medalju uvek zaboravite na to. Pritisak ne postoji, ali lepo je što nas amblem na dresu podseća da smo svetske prvakinje. Samo, mi želimo da se borimo i da budemo bolje iz meča u meč - rekla je posle utakmice kapitenka Srbije Tijana Bošković.

Naša su u meč ušle odvažno, maksimalno koncetrisano, bez namere da duel sa Ukrajinkama shvate olako. Već na početku su krenule jako, u napadu su bile nadahnute Tijana Bošković i Aleksandra Uzelac i brzo su se odlepili na 11:6. Tu prednost su održavale do kraja seta, a samo su par puta dozvolile Ukrajinkama da se primakinu na minus tri. U prvom činu najviše problema im je zadavala Artišukova, ali vođstvo nijednom nije bilo ugroženo.

Srpkinje su silovito krenule u drugom setu, povele sa 5:1, a kada su se na trenutak opustile i dozvolile protivnicama da se primaknu na 6:4, pojačale su ritam i lako se odlepile na 10:5, pa na 17:11. Pokušavale su Ukrajinke da uhvate ritam, da pripreti, ali nisu imale ni snage ni umeće da uzdrmaju devojke u crvenim dresovima.

Zlate su furiozno krenule u trećem setu, povele sa 9:1 i došlo je do blagog opuštanja. To su iskoristile rivalke i primakle se na 12:9. Međutim, Boškovićeva, Uzelčeva i Ivanovićeva su ekspresno vratile spokojnih 16:9 i rutinski privele meč kraju.

Selektor Zoran Terzić nije "mešao karte", na megdan Ukrajini je izveo postavu, koja se iskristalisala poslednjeg vikenda Lige nacija, tako da su meč odigrale: Mirković, Bošković, Uzelac, Ivanović, Kurtagić, Aleksić i libero Jegdić. Povremeno su, i to na servis, ulazile Katarina Dangubić i Marija Miljević.

- Uvek imamo visoke ciljeve. Možda sam ovom podmlađenom selekcijom ne napadami titulu, ali želimo najviše. Odigrali smo dobru utakmicu i ostvarili sigurnu pobedu. I igrali smo iz seta u set sve bolje, tako da se nadam da će napredovati iz meča u meč. U svakom elementu možemo da budemo bolji, ako se osvrnemo na duel sa Ukrajinom moramo da popravimo blok - naglasio je pomoćnik selektora Zorana Terzića Branko Kovačević.

SRBIJA - UKRAJINA 3:0

DVORANA: "Huamark" u Bangkok. Gledalaca: 3.390. Sudije: Lot (Italija) i Rene (Argentina).

SRBIJA: Dangubić, Popović, Mirković 3, Kurtagić 10 (5 bl), Pušić (libero), Aleksić 4, Uzelac 15 (3 asa), Jegdić (libero), Bošković 19, Milenković, Kirov, Bukilić, Miljević, Ivanović 9. Poeni - napad: 47, blok: 7, servis: 6, greške rivala: 15 (5 iz servisa).

UKRAJINA: Milenko 9, Meluškina 6, Lecenko (libero), Nemceva (libero), Dorsman 1, Herašimčuk, Parfonova, Nuda 1, Šarhorodska, Kaplanska, Artišuk 13, Pavlik 6, Kraduba 5, Kotar 1. Poeni - napad: 41, blok: 2, servis: 1, greške rivala: 13 (8 iz servisa).

Setovi: 25:21, 25:19, 25:17.

Japanka neumoljive

U PRVOM meču grupe H Japanke su nadigrale Kamerunke - 3:0 (25:21, 25:17, 25:19). Pobednički tim predvodile su Akimoto sa 18, Išikava sa 11 i Kitamado sa 10, dok su u afričkoj selekciji odskočile Blamdai sa 11 i Adiana sa 9 poene.

Naši su imali priliku da skautiraju svoje rivale u grupi.