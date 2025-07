ZLATOM PIŠE ISTORIJU : Kajakaš Strahinja Dragosavljević (18) ove sezone dominira na internacionalnoj sceni

Strahinja Dragosavljević (18), kajakaš Tarketa iz Bačke Palanke, osvajač je zlatne medalje na nedavno održanom Prvenstvu sveta za juniore i mlađe seniore u Portugaliji.

Privatna arhiva





Trijumfovao je u discilplini kajaku jednosedu na 200 metara u konkurenciji mlađih seniora do 23 godine. Tako je, ne samo potvrdio planetarnu dominaciju ove godine, nego i ispisao istorijske stranice srpskog i svetskog kajaka i nagovestio uspeh koji niko pre njega nije ostvario.

Imao je istinsku žetvu odličja najvišeg sjaja. Osvojio je četiri zlatne medalje u žestokoj konkurenciji, zaveslajima ispisao anale, a na ovogodišnju kajakašku bajku tek bi trebalo da stavi tačku. Jer, od 20. do 24. avgusta u Milanu, predstoji mu i najveći izazov sezone, Svetsko prvenstvo u seniorskoj konkurenciji.

Najpre je, na startu sezone pobedio na Svetskom kupu u Mađarskoj u Segedinu, zatim osvojio svoju prvu seniorsku medalju na Evropskom prvenstvu u Češkoj u Račicama, pa očekivano i titulu najboljeg na šampionatu Starog kontinenta za mlađe seniore u Rumuniji u Piteštiju, i evo sada, popeo se na tron u konkurenciji najboljih svetskih mlađih seniora u Portugaliji.

Privatna arhiva

- Šta reći osim da sam presrećan, s obzirom na to da sve ide kako se samo poželeti može- kaže Strahinja koji se iz Portugalije sa reprezentativcima Srbije vratio u noći između nedelje i ponedeljka, i istog dana popodne odradio laganiji trening. - Nema odmora, jer smo u utorak nastavili sa treninzima na Tikvari, a posle vikenda se trener Simo Boltić i ja selimo na Srebrno jezero na dvonedeljne treninge. Takav je dogovor i održavamo formu za Svetsko prvenstvo u Milanu.

Strahinja pred velika takmičenja ne obećava „kule i gradove“, nego samo ističe da će dati sve od sebe i dostojno nositi dres sa nacionalnim grbom.

- Smatram da sam ispunio obećanje, jer sam zaista dao svoj maksimum. Bila je to moja borba, sav uložen trud i rad koji dajem u trci i ispostavilo se da to nije ispod zlata. Iskreno, uživao sam u takmičenju sa vršnjacima. Nije bilo nikakvih problema i mogao sam da se opustim, da stvarno uživam.

Duga, naporna sezona u najjačoj međunarodnoj konkurenciji, ne krije Strahinja, ostavila je traga.

- Priznajem, malo sam se umorio i možda sam mogao da budem i spremniji. Veoma dugo sve to traje, jedno za drugim, neprestana tenzija i održavanje forme na vrhuncu. Sada nam je preostala još svetska smotra seniora u Milanu i za to se spremao da ne dozvolimo pad forme, nego je tempiramo za ključ takmičenja.

Poker zlatnih asova, koje je do sada osvojio, podstrek su za finiš kojim bi, bar takva je želja, Strahinja i trener Simo, krunisali ovogodišnji nastup na svetskoj sceni.

- Četiri zlatne medalje, to ne mogu da objasnim. Pomešana su osećanja, emocije rade za izuzetno lep i neverovatan osećaj koji sam uspeo da doživim. Sada je, smatram, najbitnije „ostati u glavi dobar“. Svako finale je posebna priča. Tako si blizu a daleko. Nije baš lako ostati pribran. Ali, tu je trener, dobra misao i želja, pa sve izguramo kako treba.

Potpuno je svestan činjenice da, kako sam ističe, kada se ovogodišnji učinak stavi na papir, predstavlja istorijski rezultat. Ali, sa puta ne skreće. Niti priprema velike proslave.

- Znaju moji drugovi šta i kako radim kao uostalom i svi u mom okruženju. Moj pristup sportu je takav, otvoren iskren, maksimalan do kraja. Sada, pred Svetsko prvenstvo, nema se mnogo vremena a cilj je „da se vratim u disciplinu“. Ni jedna od osvojenih medalja me nije poljuljala i želim da tako ostane. Jer, imam još posla da uradim. Strahinja ističe da je potrebno u svemu imati meru a naročito u okviru sporta kojim se on bavi.

- Sebe doživljavam kao skromnog momka i ne želim da se uzdižem previše. Ovo je sve brzo ostvareno, u jednoj sezoni za par meseci. Moj sport je takav a moja želja je da se ne bunim mnogo zbog rada i truda nego da uživam u tome, u svakom zaveslaju i u krugu „mojih ljudi“, meni najbližih. Želja je svakako da ostvarim još jedan velki rezultat, ali, kada dođe vreme...-zaključio je Strahinja.

SVETSKO U MILANU

SIMO Boltić, nekadašnji naš trofejni kajakaš, trener je Strahinje Dragosavljevića od 2021. godine i zajedno su za to vreme osvojili tri svetske medalje, pet evropskih i jedan svetski kup.

- Niko nikad u istoriji kajaka nije uspeo da napravi to što je Strahinja u jednoj sezoni- kaže Simo.- U odličnoj je formi, veruje u trenažni proces, poslušan, redovan, disciplinovan po pitanju treninga i oporavka, zna šta mu je cilj i grabi ka tome. U Milanu će se Strahinja takmičiti u K-1 na 200 meatara a njegov brat Marko i drugar Veljko Vještica u K-2 na 500 metara.