RUSI OD SRBINA ČULI ONO ŠTO DRUGI NEĆE DA IM KAŽU! Otvaranje očiju je bilo važno, i to na najvećem skupu koji Rusija organizuje

Ministar sporta Zoran Gajić izjavio je danas je na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu dogovorio nastavak saradnje sa ministrima sporta Belorusije, Kazahstana i Bahreina i dodao da je učešće bilo izuzetno korisno za srpski sport.

FOTO: FK Crvena zvezda

Srpski ministar je prisustvovao na pomenutom događaju na kome je, između ostalog, bio učesnik panela "Sport: Univerzalni jezik dijaloga".

"Drugi su pomenuli optimizam, ja sam rekao - ne verujte u to, politički centri moći donose te odluke o sankcijama!"





Zoran Gajić / FOTO: Tanjug/AP

"Na tom panelu su pored mene, učestvovali ministri Belorusije, Kazahstana, Rusije, olimpijski šampion u mačevanju kao predstavnik mađarske vlade, njega je poslao ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. Mislim da mu je on savetnik za sport, ministar inostranih poslova Mađarske ima savetnika za sport, što je još jedan pokazatelj koliko je sport važan vladama i rukovodstvima širom sveta. Na neka od pitanja smo odgovarali dosta, da kažem, identično. Na neka nismo. Na pitanje šta se očekuje od završetka sankcija svetskih sportskih federacija od FIFA, UEFA, FIBA, FIVB prema prema ruskim sportistima, drugi učesnici su pomenuli optimizam, a ja sam bio drugačijeg mišljenja pa sam im odmah rekao ne verujem konfederacijama, da se odluke donose u drugim centrima na političkom nivou i da će to nažalost potrajati", rekao je Gajić.



On je naveo da je na marginama u Sankt Peterburgu imao bilateralni sastanak sa ministrom sporta Belorusije.





"Na marginama tog foruma imao sam i bilateralni sastanak sa ministrom sporta Belorusije. Trebalo je da imamo još tri sastanka, međutim u poslednjem momentu ministar Indonezije je bio pozitivan na kovid pa je ostao zaključan u sobi sedam dana. A što se tiče ministra Bahreina i Kazahstana, njihovi predstavnici, predsednik Kazahstana i šeik Bahreina su tamo bili, pa su oni morali da budu non-stop uz njih. Tako da nije došlo do tih sastanaka, ali smo se videli i dogovorili nastavak saradnje, tako da je zaista bilo izuzetno korisno što se tiče srpskog sporta i uopšte tih nekih međunarodnih veza koje mogu da nam pomognu da mi podignemo naš sport na još više nivo", izjavio je ministar.







"Ekonomski forum je zaista jedan fantastičan događaj sa više od 20.000 učesnika na jednom prostoru koji je prilagođen za organizaciju takvih masovnih događaja i centralni događaj je bio panel na kojem je učestvovao i predsednik Rusije Vladimir Putin. Bilo je još nekoliko stotina, pre svega, ekonomskih panela", poručio je Gajić.

Porazi? Biće to bolje! Svet nam se već divi

Ministar je rekao da je veoma važno što se odbojkaška Liga nacija igra u Beogradu i dodao da je to prilika da navijači podrže reprezentaciju.

"Nažalost, bilo je mnogo tesnih poraza, kako smo izgubili, mogli smo i da pobedimo, biće to u budućnosti svakako bolje. To je mnogo šire od odbojke, šire od sporta, jer videli smo da su hale bile prepune, videli smo demonstriranje patriotizma sa svim zastavama naše zemlje, bez i jednog incidenta, sa puno animacije prisutne publike. Ljudi iz evropske i svetske odbojke su nas pohvalili, nose ne lepe i odlične, nego fenomenalne utiske. Bilo je tu naročito Poljaka, sportskih turista, tako da nije zanemarljiv taj ekonomski deo, sport i sportski turizam, to je prisustvo velikim takvim događajima, je nešto što deo novca koji vlada Srbije preko Ministarstva sporta finansira i ulaže u naše sportske saveze, koji organizuju slična takmičenja, u ovom slučaju svakako da se dobar deo novca, makar preko PDV-a, vratio u državnu kasu", dodao je on.

Ulažemo u Crvenu zvezdu i Partizan i u košarci i u fudbalu, a Ekpso je - cela Srbija!



Gajić je istakao da je zadovoljan što je Srbija organizator velikih manifestacija u raznim sportovima.

"Ulažemo i u naše velike klubove, Crvenu zvezdu i Partizan u košarci, Crvenu zvezdu i Partizan u fudbalu. Infrastrukturno radimo na pravljenju uslova za organizaciju velikih takmičenja, pre svega mislim na nacionalni stadion, mislim na Ekspo u užem smislu koji se gradi u Surčinu, naravno Ekspo je cela Srbija, ali tamo će moći da se organizuju razne vrste sportova, naravno fudbal. Tako da mi idemo u korak sa savremenim svetom, u generalnom što se tiče sporta i nije to samo prosto bacanje para, to je investicija koja na razne načine, pa i preko sportskog turizma i nekih drugih stvari, treba da napuni državnu kasu u neka buduća vremena", rekao je Gajić.



Ako vas zanima sport, pratite i najzanimljije i najvažnije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji