RADNA POSETA: Delegacija Sportskog saveza Srbije dočekana u Topoli

DELEGACIJA Sportskog saveza Srbije, koju su činili predsednik Saveza Davor Štefanek, generalni sekretar Goran Marinković i pravni savetnik dr Nenad Đurđević, posetili su opštinu Topola u okviru svojih redovnih aktivnosti obilaska teritorijalnih sportskih saveza.

SSS

Delegaciju su dočekali predsednica opštine Topola Jasna Vuković i većnica za sport, omladinu i odnose sa javnošću Danijela Damnjanović, koje su bile i domaćini sastanka održanog sa predstavnicima Sportskog saveza opštine Topola, sportskih klubova i sportskih radnika iz Topole. Na sastanku su razmatrani aktuelni izazovi u razvoju sporta na lokalnom nivou, kao i mogući modeli saradnje i podrške koje Sportski savez Srbije može pružiti klubovima i sportskim organizacijama u Topoli.

- Opština Topola trudi se da iz godine u godinu više ulaže u sport, a svi smo svesni koliko je upravo ovaj segment u svakoj lokalnoj samoupravi bitan za zdrav razvoj dece. Zahvaljujem se današnjim domaćinima na pozivu za sastanak na kome smo upućeni u detalje funkcionisanja sporta. Naravno da je bilo reči i o problemima, ali i zato smo tu da saslušamo, savetujemo i dajemo podršku kako bi se oni što pre prevazišli.Verujem da je ovaj sastanak početak još bolje saradnje sa Sportskim savezom opštine Topola. Kako smo mi sportisti i navikli da u životu postavljamo sve više ciljeve pred sebe, vidim da i ljudi koji su u sportu u Topoli – od većnice za sport i omladinu, preko sportskih funkcionera i trenera, žele više, trude se svakim danom i verujem da će vremenom ostvariti svoje ciljeve. Sportski savez Srbije će biti tu da podrži sport na lokalu – istakao je predsednik sportskog saveza Srbije Davor Štefanek. Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković je dodao:

- Obilazivši celu Srbiju veoma nam je važno kada u lokalnim samoupravama vrednuju sport i pružaju podršku našim kolegama iz teritorijalnih sportskih saveza. Zato se nadam da će Sportski savez opštine Topole biti više aktivan i uključiti se u akcije Sportskog saveza Srbije. Kroz naše akcije obuhvaćene su sve grupe stanovništva, od predškolaca kroz "Ligu malih šampiona", "Malih sajmova sporta" za školarce, za one malo starije "Seoske igre Sportskog saveza Srbije", a za dame tu je akcija "Budi zdrava – vežbaj sa nama", zato verujem da bi građanima Topole značilo da imaju dodatan i besplatan sportski sadržaj od sledeće godine – rekao je Marinković.

Većnica za sport, omladinu i odnose sa javnošću Danijela Damnjanović istakla je značaj ove posete za opštinu Topola:

- Imali smo čast da nas poseti delegacija Sportskog saveza Srbije i nakon današnjih konstruktivnih razgovora jasniji sun am koraci koji će dovesti do našeg cilja, a to je da se sport u topoli podigne za još jednu lestvicu više – istakla je Damnjanović.

Nakon sastanka, delegacija je obišla fudbalske klubove „Karađorđe“ i „Šumadinac 1949“ u Šumama, gde je izvršen uvid u postojeću infrastrukturu i razgovarano o tekućim potrebama i mogućnostima unapređenja uslova za rad.