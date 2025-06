BLIŽI SE KRAJ VELIKE KARIJERE! Fernnado Alonso najavio povlačenje iz Formule 1, ako...

Vozač Aston Martina Fernando Alonso rekao je danas da će bolid ekipe u 2026. godini biti veoma važan u njegovoj odluci da li će se povući iz Formule 1.

Dvostruki svetski šampion ima ugovor sa Aston Martinom do kraja 2026. godine, kada će imati 45 godina. Sledeće sezone na snagu stupaju najveće tehničke promene u istoriji takmičenja u Formuli 1.

"Biće to veoma važno, da. Ne konačno", rekao je Alonso za Skaj, na pitanje koliko će automobil za narednu godinu biti presudan dok razmatra opcije.

"Mislim da moram da vidim kako će početi naredna godina i koliko ću biti motivisan. Svake godine je drugačije raspoloženje uoči sezone. Postoji drugačiji osećaj kako nastupate, koliko se osećate konkurentnim, koliko ste motivisani da održite kondiciju na visokom nivou, lična situacija, porodiča situacija, sve te stvari igraju ulogu u nekim važnim odlukama u životu", naveo je Alonso.

Prve bodove ove sezone Alonso je osvojio u prošlonedeljnoj trci u Španiji, gde je zauzeo deveto mesto.

Španski vozač rekao je da mora da bude 100 odsto siguran u vezi povlačenja iz Formule 1, nakon što je posle 2018. godine pauzirao tri sezone.

"Morate da osetite kada je vreme, a ja to još ne osećam. Uskočim u automobil i na stazi sam, srećan što sam tamo, motivisan i što dobro nastupam. Na kraju, štoperica će mi takođe reći kada moram da prestanem. Ili budem u lošem fizičkom stanju ili imam bolove tokom vožnje ili šta god, to se može dogoditi", naveo je on.

"Srećan sam kada sam na stazi. Kada nedeljom završim trku, čak i ako u ovom trenutku rezultati nisu lepi, motivisan sam da idem u narednu trku, pokušam da prevaziđem lošu trku i ostvarim bolju. Sve ove stvari su sada veoma žive, ali nema garancije da će to biti zauvek", dodao je Alonso.

U Aston Martinu se nadaju da će dolazak legendarnog inženjera Adrijana Njuija dovesti ekipu u vrh.

Njui je u poslednjih 35 godina radeći za Vilijams, Meklaren i Red Bul imao mnogo uspeha. On je u Monaku prvi put bio na trci kao član Aston Martina, a Alonso je rekao da je bilo sjajno to videti.

"Bilo je fantastično. Mislim da način kojim vidi stvari na bolidu, čak i statički u boksu ili na stazi, u garaži, uočava neke stvari koje smo mogli bolje da uradimo ili možemo da uradimo bolje u budućnosti. Njegovo prisustvo u sali za sastanke je uvek posebno i mislim... ne zastrašujuće. Ali nivo tima je bio viši zahvljujući njegovom prisustvu jer su svi bili više koncentrisani, više su se bavili detaljima bolida", rekao je Alonso.

Aston Martin će sledeće godine biti jedina ekipa koju će Honda snabdevati motorima, a Alonso je istakao da je fokus ekipe upravo na tu godinu.

"Da biste bili samouvereni i jaki u 2026. morate napraviti zamajac u ovoj godini, morate da isporučite neke delove na stazi koji će učiniti bolid bržim i u 2025. Ima još posla i u ovoj godini, ali su glavni fokus i nade u 2026. Razumemo situaciju", dodao je Alonso.

Šampionat Formule 1 nastavlja se trkačkim vikendom u Montrealu, a trka za Veliku nagradu Kanade na programu je 15. juna od 20 časova.

