SERVISOM DO DRUGE KRUNE: Odbojkašice Železničara u majstorici finala plej-ofa nadigrale igračice Uba sa 3:0

Lajkovčanke su nove vladarke Srbije. Odbojakšice Železničara osvojile su posle šest godina drugu titulu prvaka države pošto su u majstorici finala plej-ofa Superlige ubitačnim servisom matirale Ub sa 3:0 (25:15, 28:26, 25:16). MVP finala i meseca aprila je Vanja Ivanović, koja je u poslednjem setu petog duela sa tri uzastopna asa stavila tačku na šampionat naše zemlje.

Odbojkaški savez Srbije

U petom duelu presudan je bio drugi set. Domaće igračice krenule su posle 2:6 preokrenule na 15:11 i da se učinilo da će sigurno doći do 2:0 uzdigle su se Ubljanke. Gošće su zaigrale hrabrije,sigurnije, odlučnije, preokrenule su na 18:17 i bile nadomak izjednačenja, jer su imale i 24:21. Međutim, Lajkovčanke su na servis Jovane Zelenović spasile tri set lopte i treću pretvorile u 28:26 i – 2:0.

To je dalo krila pulenkama Ratka Pavličevića da krenu silovito i povedu sa 6:1. Dominirale su domaće odbojkašice do 18:10, kada se na trenutak bude gošće i ubrzo je na semaforu bilo – 20:16. Međutim od drame nije bilo ništa, jer su Lajkovčanke na servis Vanje Ivanović (tri asa za redom na kraju) ekspresno stigle do 25:16. Bio je to efektan kraj za drugu titulu i veliko slavlje u Lajkovcu.

ŽELEZNIČAR - UB 3:0

DVORANA u Lajkovcu. Gledalaca: 1.200. Sudije: Petrović i Cvetković.

ŽELEZNIČAR: Ivanović 18, Stanojević, Šućurović 7, Isailović, Elizarova, Alard, Zelenović 11, Pakić (libero), Kostadinović, Jovanović 3, Stojanović (libero), Filipović 4, Tomić 13. Poeni – napad: 37, blok:8, servis: 11, greške rivala: 22 (10 iz servisa).

UB: Mihajlović 10, Petrović, Anarkulova 7, Marjanović (libero), Knežević, Novosel 1, Đorđević 5, Lukić, Tadić (libero), Ćelić 2, Benitez 9, Mitrović, Rodić 2, Stanojević 5. Poeni – napad: 32, blok: 7, servis: 2, greške rivala: 16 (2 iz servisa).

Servisi: 25:15, 28:26, 25:16

Finalna serija

Železničar – Ub 3:0

Ub – Železničar 3:2

Železničar – Ub 3:0

Ub – Železničar 3:0

Železničar – Ub 3:0

