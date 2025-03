BEOGRAD PONOVO PRAVI SPEKTAKL: Delfini spremni da zasijaju (FOTO)

Deset godina nakon zlatne medalje vaterpolista Srbije na domaćem terenu i spektakularnog Evropskog prvenstva u beogradskoj Areni, ponovo će se najbolji evropski vaterpolo igrati u Beogradu.

FOTO: Tanjug/AP

Beograd će u januaru 2026. godine biti domaćin Evropskog prvenstva za vaterpoliste koje će biti odigrano u novom formatu.

Kako je danas obelodanila krovna kuća vodenih sportova Evrope, Beograd će od 10. do 25. januara ugostiti najbolje reprezentacije u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Svi dobro pamte šampionat sa početka 2016. godine, kada je u Areni u odličnoj organiazcija Srbija stigla do velike medalje, kojom je pokrenula trofejni put i olimpijski ciklus.

Bio je to samo početak ogromnog uspeha delfina, jedne generacije koja će zauvek ostati upamćena kao "Neponovljiva", a sada neki novi "klinci" krče sebi put ka svetskom vrhu i to nakon osvojene zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu.

Takmičenje će početi prvim krugom 16 ekipa u četiri grupe po četiri. Svaku grupu će činiti po dve reprezentacije koje su bile među osam na prethodnom prvenstvu i dve koje će biti dobijeni u kvalifikacijama.

Sigurni učesnici su: Španija, Hrvatska, Italija, Mađarska, Grčka, Crna Gora, Rumunija i Srbija. Kvalaifikacije za preostalih osam mesta biće održani u junu.

Po tri najbolje ekipe iz svake grupe formiraće nove dve grupe sa šest timova. Biće preneti rezultati iz prvog kruga i svaka reprezentacija će odigrati još tri utakmice.

Prve dve ekipe iz svake grupe biće učesnici polufinala za plasman od prvog do četvrtog mesta dok će ostale razigravati od petog do 12. mesta. Ekipe koje su bile najslabije u prvom krugu igraće za plasman od 13. do 16. mesta.

Kod žena koje će igrati na leto naredne godine biće primenjen sličan princip. Jedina je razlika što će posle prvog kruga takmičenja biti formirane dve grupe sa četiri tima a ne sa šest kao kod muškaraca.

Srbija je među zemljama koje će kroz kvalifikacije pokušati da se pridruži ostalim učesnicima. Srbija će biti domaćin kvalifikacione grupe u terminu od 6. do 8. juna.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu