ČUDO OD DETETA: Mali Damian iz Zrenjanina - slepi rvač koji ostavlja bez teksta (VIDEO)

Rođen u Parizu, gde se njegov otac Denis, poreklom iz banatskog sela Uzdin, još kao dečak odselio sa porodicom, Damian od pre dve godine živi u Zrenjaninu, pohađa četvrti razred osnovne škole 2.oktobar i nekoliko meseci unazad, ne propušta ni jedan rvački trening kod trenera Popetrua.

- Dok smo bili u Francuskoj trenirao sam džudo i kada smo došli u Zrenjanin, prvo sam krenuo na džudo, ali mi se rvanje više dopada i želim da postanem šampion i reprezentativac - stidljivo, ali i odlučno kaže Damjan, koga na treningu bodre tata Denis, mama Nataša, rodom iz Banatskog Karađorđeva, u opštini Žitište, ali i dve mlađe sestre, devetogodišnja Atina i petogodišnja Nastia.

B, G,

Kako kaže mama Nataša, Damian je, još dok su živeli u Francuskoj, sa pet godina naučio Brajevo pismo i mada rođen slep, uz razumevanje i angažman učiteljice Nine Blešić, ravnopravno sa svojim vršnjacima, pohađa osnovnu školu 2.oktobar, sa drugarima bezbrižno, sam vozika bicikl, rolere.

- Učestvovao je na takmičenju iz matematike, prošao opštinsko i stigao do okružnog, što je za Damiana veliki uspeh i podstrek, a svakako prijaju reči njegove angažovane i posvećene učiteljice, da je zadovoljstvo raditi sa njim i da on, u radu na času, često pomaže drugoj deci - ističe Nataša Olđe, Damianova majka, ponosna na svog prvenca, koji na treningu rvanja, bez problema pravi kolutove u trku i vešto savladava osnovne rvačke zahvate bacanja, uz pažnju i savete svog trenera Dušana.

- To je bila njegova želja, vidim da je zadovoljan i naravno da mi nije teško da ga ponedeljkom, sredom i petkom, dovodim na trening kod sjajnog, pre svega čoveka, pedagoga i stručnjaka Dušana Popetrua, koji je, kada smo se dogovarali, oberučke prihvatio da po specijalnom programu radi sa Damianom, uz samo jedan izričit zahtev, da to bude potpuno besplatno - kaže Damjanov otac, Denis Olđe.

- Zaista do neba smo zahvalni Dušanu, on ima toliko strpljenja i razumevanja, Damian obožava i ne može da dočeka svaki novi trening i to je za sve nas u porodici velika radost i sreća - dodaje mama Nataša.

Zajedno sa Damianom, u Proleteru rvanje trenira i njegov brat od tetke, Saša, koji se takođe sa roditeljima vratio iz Francuske i sada živi u Zrenjaninu.

- Pored mog brata, tu je i drugar Lazar, koji mi na treningu najviše pomaže u sparingu, kada redimo elemente rvačke tehnike i taktike, mada su i svi ostali drugari sjajni - dodaje Damian, ponosno ističući da je strastveni navijač Crvene zvezde i da mu je velika želja da prisustvuje nekoj fudbalskoj ili košarkaškoj utakmici Crvene zvezde i upozna fudbalere i košarkaše slavnog kluba.