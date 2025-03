"ODLIČAN POSAO, NAJBRŽI SAM": Markes posle treninga u Buriramu

Mark Markes imao je zaista dobar dan u Buriramu i deluje da je spreman za prvu trku u sezoni.

Foto: Profimedia

Španski vozač govorio je o tome kako se oseća, mada su i vremena koja je postizao na stazi rekla da je u dobroj formi.

- Dobar dan. Srećan sam, posebno što smo završili dobar posao. Samo je moj brat ispred mene, samo on sme da me pobedi. Ja se dobro osećam, to je najvažnije. Bilo je veoma vruće, moramo samo da poradimo malo oko balansa, ali mislim da već znamo šta treba da uradimo - rekao je Markes.

Brojke su jasne, Markes je trenutno najbrži, ali kvalifikacije i trke tek slede:

- U ovom trenutku vreme je dobro. Međutim, uvek su kvalifikacije jedan od najvažnijih trenutaka vikenda, nadam se da ću početi u prvom redu - rekao je Markes.

