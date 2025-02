KAKAV SPEKTAKL ZA PAMĆENJE! Iglsi razmontirali omiljenog sina Amerike za naslov u Superbolu

Filadelfija Iglsi osvojili su titulu šampiona Nacionalne lige američkog fudbala (NFL), pošto su noćas u Nju Orleansu, u 59. Superbolu, pobedili Kanzas Siti Čifse 40:22.

Foto: AP

Iglsima je ovo druga titula u Superbol eri, dok su do prve došli 2018. godine pobedom nad Nju Inglend Petriotsima.

Za najkorisnijeg igrača (MVP) Superbola proglašen je kvoterbek Filadelfije Džejlen Hurts, koji je svojim dodavanjima osvojio ukupno 221 jard i pronašao svoje saigrače za dva tačdauna. Postigao je jedan tačdaun trčanjem, kojim je tokom utakmice osvojio ukupno 72 jarda. Iz 22 pokušaja dodavanja bio je precizan 17 puta.

Hurts je najviše jardi kroz dodavanja (69) osvojio hvatanjima Devonta Smita, koji je uhvatio i loptu za četvrti tačdaun na utakmici. Trkač Iglsa Sekvon Barkli osvojio je 57 jardi trčanjem i 40 hvatanjem, dok su se među defanzivcima Filadelfije istakli Kuper Dežan, koji je postigao tačdaun nakon presečene lopte, i Džoš Svet, koji je dva i po puta srušio kvoterbeka Čifsa iza "linije skrimidža" i zabeležio ukupno šest obaranja.

Šuter Iglsa Džejk Eliot pogodio je sve svoje šuteve, četiri za dodatan poen i četiri "fild gola", čime je izjednačio rekord Superbola po broju pogođenih šuteva za tri poena, i tokom jedne utakmice, i tokom karijere (devet).

U ekipi Kanzas Sitija, prošlosezonskog šampiona NFL lige, kvoterbek Patrik Mahoms je osvojio 257 jardi dodavanjima, uz tri tačdauna i dve presečene lopte, dok je šest puta bio srušen iza "linije skrimidža". Krilni hvatač Gzejvijer Vorti uhvatio je osam lopti za 157 jardi i dva tačdauna, tri trkača tima iz Mizurija su zajedno osvojila ukupno 24 jarda, dok je jedinu izgubljenu loptu Filadelfije iznudio sejfti Brajan Kuk presečenim dodavanjem.

Foto: AP

Pre početka utakmice se odala počast žrtvama nedavnog terorističkog napada u Nju Orleansu, u kom je poginulo 14 osoba. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, koji je prisustvovao meču, se prethodno na terenu sastao sa porodicama žrtava i pripadnicima policije i hitne službe Nju Orleansa.

Prve poene na utakmici postigli su Iglsi na šest minuta do kraja prve četvrtine, kad su tačdaunom i pogođenim dodatnim šutom poveli 7:0. Kvoterbek Filadelfije Džejlen Hurts je sjajnim dodavanjem pronašao svog krilnog hvatača Džahana Dotsona, koji je zaustavljen na jard od "end zone" Čifsa. Hurts je potom sam uneo loptu u "end zonu" i trčanjem postigao prvi tačdaun na meču.

Druga četvrtina započeta je odličnim potezom sejftija Čifsa Brajana Kuka, koji je presekao dodavanje Hurtsa, nakon što je njegov saigrač Nik Bolton brzim naletom stavio pritisak na kvoterbeka Filadelfije i naterao ga da se ishitreno oslobodi lopte.

Napad Čifsa nije uspeo da poenima nagradi dobru igru svog defanzivca, da bi Iglsi potom šutem Džejka Eliota sa 48 jardi dodali još tri poena i stekli prednost 10:0 na osam i po minuta do kraja druge četvrtine.

Čifsi su se dosta mučili u napadu u prvom poluvremenu, a odbrana Filadelfije je to iskoristila i poentirala na sedam minuta do kraja druge četvrtine. Kvoterbek Kanzas Sitija Patrik Mahoms srušen je iza "linije skrimidža" u prve dve akcije novog poseda svoje ekipe, da bi u trećoj akciji njegovo dodavanje presekao kornerbek Filadelfije Kuper Dežan, koji je uspeo da istrči sve do "end zone" Čifsa i poveća vođstvo svog tima na 17:0 nakon pogođenog dodatnog šuta.

Iglsi su uspeli da iznude još jednu izgubljenu loptu Čifsa na dva minuta do kraja druge četvrtine, kad je lajnbeker Filadelfije Zek Baun presekao dodavanje Mahomsa. Defanzivac Iglsa Džoš Svet ugurao je ofanzivnog linijaša Čifsa Džoa Tunija u Mahomsa, čime je poremetio ravnotežu kvoterbeka Kanzas Sitija i iznudio njegovo loše dodavanje.

Filadelfija je iskoristila dobru poziciju na terenu koju je imala nakon presečene lopte, i dodavanjem Hurtsa za Ej Džeja Brauna došla do još jednog tačdauna i prednosti 24:0 nakon pogođenog dodatnog šuta.

Foto: AP

Napad Kanzas Sitija nije uspeo da pronađe svoj ritam ni u poslednjem posedu druge četvrtine, čime su Čifsi prvi put u svojoj istoriji prvo poluvreme Superbola završili bez postignutih poena.

Tokom poluvremena ovogodišnjeg Superbola nastupali su reper Kendrik Lamar i pevačica Solana Imani Rou, poznatija pod imenom "Sza", dok je voditelj programa bio poznati glumac Semjuel L. Džekson.

Iglsi su dodatno povećali svoje vođstvo na 27:0, šutem Eliota sa 29 jardi udaljenosti, na pet minuta do kraja treće četvrtine. Defanzivni linijaš Čifsa Kris Džouns, koji je član ovosezonskog idealnog tima NFL lige, se povredio tokom ovog poseda Filadelfije.

Napad Čifsa je nastavio da se muči i na početku drugog poluvremena. Kanzas Siti je odlučio da pokuša da dođe do prvog dauna i na četvrtom pokušaju, ali neuspešno, što je pružilo Filadelfiji odličnu poziciju na terenu.

Iglsi su odmah u narednoj akciji došli do četvrtog tačdauna na utakmici, pošto je Hurts sjajnim dodavanjem od 46 jardi pronašao Devonta Smita u "end zoni" Kanzas Sitija. Filadelfija je nakon još jednog pogođenog dodatnog šuta Eliota došla do vođstva 34:0 na dva i po minuta do kraja treće četvrtine.

Kanzas Siti je konačno došao do svojih prvih poena u poslednjem minutu treće četvrtine, kad je Gzevijer Vorti uhvatio dodavanje Mahomsa za tačdaun, čime je smanjio vođstvo Iglsa na 34:6. Čifsi su umesto dodatnog šuta pokušali da idu na dva poena nakon tačdauna, ali je Mahoms bio neprecizan pri dodavanju.

Iglsi su na početku poslednje četvrtine pretežno davali loptu svom trkaču Sekvonu Barkliju, kako bi potrošili što više vremena. Nakon poseda koji je trajao pet minuta, Iglsi su šutem Eliota sa 48 jardi razdaljine stekli prednost 37:6 na nešto manje od 10 minuta do kraja utakmice.

Čifsi su u prvoj akciji novog poseda izgubili još jednu loptu. Defanzivni linijaš Filadelfije Milton Vilijams izbio je loptu iz ruke Mahomsa i potom uspeo da je sam pokupi i pruži svom timu posed na polovini Kanzas Sitija.

Iglsi su u narednom posedu stekli prednost 40:6 četvrtim "fild golom" Eliota, čime je šuter Filadelfije izjednačio rekord Superbola po broju pogođenih šuteva za tri poena i tokom jedne utakmice, i tokom karijere (devet).

Kanzas Siti je do kraja utakmice postigao još dva tačdauna hvatanjima Diandrea Hopkinsa i Vortija, i nakon uspešnog pokušaja za dva poena oba puta postavio konačan rezultat 59. Superbola - 40:22 u korist Filadelfije.

Ovo je bio drugi put da su se ova dva tima sastala u finalu NFL lige, nakon što su 2023. godine Čifsi pobedili Iglse 38:35 u 57. Superbolu.

Čifsi su pobedom u ovogodišnjem Superbolu mogli da postanu prvi tim u istoriji NFL lige koji je osvojio tri uzastopne titule.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju