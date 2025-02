REKREACIJA DOSTUPNA SVUDA I SVIMA: Kraljevački klub „36 somaKV raners“ privukao veliki broj zaljubljenika u sport i trčanje

Iako jedan od najmlađih sportskih kolektiva u gradu na Ibru, za samo šest meseci svog postojanja kraljevački klub „36 somaKV raners“ privukao je značajan broj zaljubljenika u sport, trčanje, rekreaciju i zdrav način života.

Klub je osnovala grupa lokalnih entuzijasta sa ciljem da omoguće svima koji žele da trče u grupi lakše povezivanje, zajednički trening i razmenu iskustava. Prema rečima članova i pristalica, plan je da klub ostane amaterski i širom otvoren za sve koji žele da mu se pridruže.

- Glavni cilj je da broj članova stalno raste, a kratkoročni cilj za ovu godinu je učešće na brojnim trkama, od kraćih distanci, poput trke na 10 kilometara, pa sve do polumaratona, maratona, kao i planinskih trka. Predstojećeg leta, za godišnjicu kluba, planiramo da u velikom broju učestvujemo u trci na Prokletijama – priča Nikola Trifunović, neformalni sekretar kluba.

Rezultati, bar zasada, nisu u prvom planu ali su, prema njegovim rečima, ostvareni više nego zapaženi nastupi na Bokeškom maratonu i Beogradskom polumaratonu gde su svi takmičari završili trke u zadovoljavajućem vremenskom okviru i tako skrenuli pažnju sportske, ponajviše atletske javnosti.

- Na to su u klubu svi ponosni jer su mnogima od nas to bile prve prave, ozbiljne trke. Naši treninzi odvijaju se tri puta nedeljno, a okupljanje je uvek na Gradskoj terasi. Utorkom se trči laganijim tempom sa ciljem da privučemo što više ljudi i omogućimo im da se opuste i lakše uđu u formu. Četvrtkom pojačavamo tempo i ritam, a nedeljom se fokusiramo na duže distance s tim što smo preko zime, zbog zagađenja vazduha, nedeljnu distancu zamenili planinarenjem. Naravno, ne držimo se strogo programa, uvek se trudimo da se prilagodimo novim članovima. Rute su razne i dogovaramo ih na licu mesta kada se okupimo. Pošto često trčimo u velikim grupama, dešava se da nas pozdravljaju i pešaci i vozači, što nam daje osećaj da smo dobrodošli i prepoznati u zajednici. To je i ohrabrenje da nastavimo da gradimo klub – ističe Trifunović.

Članarina ne postoji, treninzi su besplatni, svako je dobrodošao da se pridruži i svako će dobiti priliku da se bavi sportom i rekreacijom bez velikih troškova i finansijskih prepreka.

- Nije potrebno prethodno iskustvo. Nije neophodno da se ima neka specijalna kondicija, jer mi se uvek prilagođavamo najsporijem, a na taj način se veoma lako dođe u željenu formu. Ni neka posebna oprema nije potrebna, samo udobne patike za trčanje – naglašava Nikola Trufunović, poručujući da svako ko želi da se pridruži klubu „36 somaKV raners“ kontakt može da ostvari putem Instagram stranice - @36somakv, ili da jednostavno direktno dođe na trening. - Napravili smo dbru atmosferu, dobru zajednicu i verujem da ćemo zbog toga i uspeti da opstanemo. Dugoročni plan je da nastavimo “organski” da rastemo, pa ćemo videti gde će nas to odvesti. Svakako se nećemo opterećivati i glavni fokus će i dalje biti druženje i trčanje, svuda i svakome dostupni.

POJAŠNjENjE

- POŠTANSKI broj za Kraljevo je 36.000, a u žargonu hiljada je „som“, pa tako, kao neka igra reči ispada „36 soma“. Neobično jeste, van uobičajenih šablona, ljudima je simpatično, a mi smo ovim nazivom želeli da napravimo vezu sa gradom u kojem živimo – pojašnjava Trifunović tajnu imaena kluba - „36 somaKV raners“.

ENTUZIJASTI

- STANjE u amaterskom sportu u Kraljevu nije baš na visokom nivou, ali postoje naznake da se situacija menja. U poslednje vreme sve je više klubova sličnih našem, kao što su biciklistički, planinarski ili ekstremni, čiji se opstanak zasniva na entuzijazmu, dobroj volji članova, prijatelja ili eventualnih sponzora. Nadamo se da će se to u budućnosti promeniti ali, ako se to i ne desi, mi nećemo odustati od naše ideje – poručuju iz „36 somaKV raners“ kluba.