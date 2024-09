POTPUNI ŠOK: Slavni snuker igrač ostao bez pobede, a razlog je bizaran (VIDEO)

𝐖𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐲𝐨𝐮 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐢𝐭?! 😨



Ding Junhui’s tip flies off during the deciding frame, forcing a foul to be a called 😭#BattleOnTheBaize pic.twitter.com/sRDyKUGfJf — Live Snooker (@Livesnooker) September 3, 2024