MEDALJE SIMBOLI BEOGRADA: Predstavljena odličja za predstojeće SP u krosu 30. marta

NAJBOLjI atletičari sveta na predstojećem SP u krosu 30. marta u Beogradu iz prestonice Srbije neće samo večno ostati upisani u istorijske knjige nego će im preko odlčja zauvek ostati urezano mesto gde su je osvojili, kao i dašak tradicije i kulture. Simbolično, na Ušću u Parku prijateljstva kod spomenika „Večni plamen“ na mestu gde će se za tri nedelje nametati srednjepugaši i dugoprugaši u „kraljici sportova“ predstavljene su medalje.

FOTO: Atletski savez Srbije

Na njima su motivi koji su jednistvni, spojene dve reke Sava i Dunav, kao motivi ćilima. Biće podeljeno ukupno 32 seta, odnosno ukupno 96 zlata, srebra i bronzi.

- Medalje nisu samo komad metala već simbol truda, strasti i predanosti svakog takmičara koji će se suočiti s izazovima na stazi. Svaka od njih nosi sa sobom priču o treninzima, odlučnosti i neizmernom trudu koji je uložen kako bi došli do njenog osvajanja. Srpski atletski savez je u protekloj deceniji organizovao mnoštvo takmičenja, od koji su svakako najznačajnija Evropsko i Svetsko u dvorani, na kojima smo se uvek trudili da budemo unikatni i savršeni u svim sektorima organizacije pa tako i u domenu medalja – istakako je Slobodan Branković prvi čovek organizacije takmičenja.

Najveći adut koji će pokušati da se oko vrata „nabaci“ odličje biće naš najbolji atletičar na srednjim i dugim prugama Elzan Bibić.

- Medalje predstavljaju sate rada, odricanja i predanosti koji su uloženi u svakom trenutku treninga. Svaka nosi priču o usponima, padovima i ogromnom trudu koji smo uložili kako bismo stigli do tog trenutka. Za atletičare, one predstavljaju ne samo uspeh na sportskom polju, već i ponos i radost koje donosimo svojoj zemlji. Biti atletičar znači mnogo više od samog trčanja i takmičenja. To je put ispunjen izazovima, radom i, naravno, podrškom koju dobijamo od organizacija poput naše atletske federacije, grada i države. Organizacija takmičenja u našoj zemlji ima ključnu ulogu u našim sportskim karijerama. Oni su ti koji stvaraju platformu na kojoj možemo demonstrirati svoj trud, talenat i predanost. Kroz njihov rad, imamo priliku takmičiti se na nacionalnom nivou, predstavljajući svoju zemlju s ponosom i dostojanstvom – konstatovao je Bibić.

Prigodnu ceremoniju uvećičali su i mališani iz AK Partizan i AK Atletikus iz Zemuna, koji su istrčali mali deo trase, gde će biti održano nadmetanje.

