SINKOVIĆ ODGOVORIO ĐOKOVIĆU: Evo šta je hrvatski sportista rekao o srpskom teniseru

NOVAK Đoković je konačno došao do zlatne medalje na Olimpijskim igrama i tako osvojio sve u tenisu. A opet, i dalje ima onih koji smatraju da srpski as nije najbolji svih vremena u "belom sportu". Međutim, on je uspeo da izjednači rekord koji je do sad držao Rafael Nadal i tako možda natera sve koji ne misle da je "GOAT" da to promene.