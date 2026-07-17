DENVER PRELOMIO: Traži se zamena za Nikolu Jokića
DENVER Nagetsi upustiće se u potragu za novim centrom.
Nakon odlaska Jonasa Valančijunasa, aktivno se traži pomoć Nikoli Jokiću u reketu.
Uprava je dovela Marvina Beglija, a nakon odlaska Valančijunasa u Žalgiris neće se tu zaustaviti.
Poznati NBA insajder Džejk Fišer prenosi da Denver uveliko radi na pronalaženju novog rešenja na poziciji petice:
- Denveru je hitno potreban još jedan rezervni centar posle raskida saradnje sa Jonasom Valančijunasom, koji je već i zvanično stavio paraf na ugovor u Litvaniji. Iako su angažovali Marvina Beglija da pokrije tu poziciju, verujem da čelnici kluba i dalje intenzivno razmišljaju o dodatnom jačanju i širini u prednjoj liniji - ističe Fišer.
Begli je sa Nagetsima potpisao ugovor na godinu dana, a stiže iz Dalas Maveriksa, gde je beležio 10,5 poena 6,1 skok i 1,4 asistencije.
Pored njega, tim su pojačali Alfa Dijalo, koji dolazi nakon uspešne epizode u Monaku, kao i Trevon Brazile, koji je sjajnim izdanjima u Letnjoj ligi obezbedio sebi četvorogodišnji ugovor.
Nema dileme da će Denver Nagetsi morati hitno da reaguju kako bi Jokiću obezbedili podršku u reketu i adekvatnu zamenu.
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