Košarka

DENVER PRELOMIO: Traži se zamena za Nikolu Jokića

А. И.

17. 07. 2026. u 14:25

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DENVER Nagetsi upustiće se u potragu za novim centrom.

ДЕНВЕР ПРЕЛОМИО: Тражи се замена за Николу Јокића

Rich Storry / Getty images / Profimedia

Nakon odlaska Jonasa Valančijunasa, aktivno se traži pomoć Nikoli Jokiću u reketu. 

Uprava je dovela Marvina Beglija, a nakon odlaska Valančijunasa u Žalgiris neće se tu zaustaviti. 

Poznati NBA insajder Džejk Fišer prenosi da Denver uveliko radi na pronalaženju novog rešenja na poziciji petice:

- Denveru je hitno potreban još jedan rezervni centar posle raskida saradnje sa Jonasom Valančijunasom, koji je već i zvanično stavio paraf na ugovor u Litvaniji. Iako su angažovali Marvina Beglija da pokrije tu poziciju, verujem da čelnici kluba i dalje intenzivno razmišljaju o dodatnom jačanju i širini u prednjoj liniji - ističe Fišer.

Begli je sa Nagetsima potpisao ugovor na godinu dana, a stiže iz Dalas Maveriksa, gde je beležio 10,5 poena 6,1 skok i 1,4 asistencije. 

Pored njega, tim su pojačali Alfa Dijalo, koji dolazi nakon uspešne epizode u Monaku, kao i Trevon Brazile, koji je sjajnim izdanjima u Letnjoj ligi obezbedio sebi četvorogodišnji ugovor. 

Nema dileme da će Denver Nagetsi morati hitno da reaguju kako bi Jokiću obezbedili podršku u reketu i adekvatnu zamenu.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

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