NEVIĐENI BEZOBRAZLUK! Ergin Ataman brutalno udario na Srbiju i Nikolu Jokića

Košarkaška reprezentacija Turske nastavila je pobednički niz u kvalifikacijama, pošto je posle trijumfa u Zenici ubedljivo savladala i Švajcarsku na domaćem terenu.

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ipak, selektor Ergin Ataman posle meča nije govorio samo o svojoj ekipi, već je ponovo u centar pažnje stavio Srbiju.

Ataman, koji već godinama izaziva burne reakcije među srpskim navijačima, iskoristio je priliku da istakne rezultate svoje reprezentacije, ali i da uputi provokativnu poruku na račun Srbije.

- Danas Srbi misle da su na vrhu svetske košarke, ali nisu. Pobedili smo Jokićevu reprezentaciju na Evropskom prvenstvu i izbacili najvećeg favorita turnira. Zatim smo dva puta pobedili Srbiju u grupi, a sa svih šest pobeda završili smo ispred Srbije na tabeli“, rekao je Ataman.

Turski stručnjak potom je dodatno pojačao poruku.

- To je ogroman uspeh za tursku košarku. Neka Srbi i dalje misle da su na vrhu, ali mi smo ti koji smo na vrhu.“