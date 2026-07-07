NEVIĐENI BEZOBRAZLUK! Ergin Ataman brutalno udario na Srbiju i Nikolu Jokića
Košarkaška reprezentacija Turske nastavila je pobednički niz u kvalifikacijama, pošto je posle trijumfa u Zenici ubedljivo savladala i Švajcarsku na domaćem terenu.
Ipak, selektor Ergin Ataman posle meča nije govorio samo o svojoj ekipi, već je ponovo u centar pažnje stavio Srbiju.
Ataman, koji već godinama izaziva burne reakcije među srpskim navijačima, iskoristio je priliku da istakne rezultate svoje reprezentacije, ali i da uputi provokativnu poruku na račun Srbije.
- Danas Srbi misle da su na vrhu svetske košarke, ali nisu. Pobedili smo Jokićevu reprezentaciju na Evropskom prvenstvu i izbacili najvećeg favorita turnira. Zatim smo dva puta pobedili Srbiju u grupi, a sa svih šest pobeda završili smo ispred Srbije na tabeli“, rekao je Ataman.
Turski stručnjak potom je dodatno pojačao poruku.
- To je ogroman uspeh za tursku košarku. Neka Srbi i dalje misle da su na vrhu, ali mi smo ti koji smo na vrhu.“
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