DONALD TRAMP OVO NIJE OČEKIVAO! Predsednik SAD je totalno zatečen
ŠOK!
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp glasno je izviždan u Medison Skver Gardenu, pred treću utakmicu finala NBA lige između Njujorka i San Antonija.
Skandiranje "SAD, SAD" ođekivalo je arenom za vreme intoniranja himne, ali su ti povici nekoliko trenutaka kasnije ustupili mesto zvižducima kada je Tramp prikazan na velikim ekranima u hali. Negodovanje navijača je prestalo kada je Trampa na ekranima zamenila slika američke zastave.
Tramp je postao prvi aktuelni američki predsednik koji je prisustvovao finalnoj utakmici NBA lige.
On je treću utakmicu finala između domaćih Njujorka i San Antonija gledao iz apartmana vlasnika Niksa Džejmsa Dolana, zajedno sa unukom Kai, ličnim savetnikom Borisom Epštejnom i sekretarima kabineta Lijem Zeldinom, Šonom Dafijem i Dagom Burgumom.
Sedeo je pored Dolana tokom prve četvrtine, a deo druge je proveo u razgovoru sa komesarom NBA lige Adamom Silverom i visokim funkcionerom Republikanske stranke Brusom Blejkmanom.
Trampov helikopter "Marin Van" poleteo je iz njegove kuće u Nju Džersiju i sleteo blizu Vol Strita, pre nego što je njegova kolona vozila krenula kroz Menhetn i stigla do Medison Skver Gardena otprilike sat vremena pre početka utakmice. Susreo se sa nekoliko ljudi koji su pravili nepristojne gestove, dok je jedna grupa ljudi držala transparente na Kojima je pisalo: "Tramp mora da ode".
Ubrzo nakon toga se smestio u Dolanov apartman.
Tokom popodneva pre Trampovog dolaska, policijska uprava Njujorka i Tajna služba SAD postavile su veliki perimetar oko Medison Skver Gardena. Navijači su stajali u redovima pred halom i više od četiri sata pre početka, u scenama koje su više podsećale na doček Nove godine na Tajms skveru nego na uobičajene scene pred košarkašku utakmicu.
Morali su da pokažu kartu ili propusnicu da bi prošli kroz razne kontrolne punktove. Pripadnici Tajne službe i policije bili su postavljeni na svakom uglu, u velikom broju.
Stanovnici Njujorka, turisti i navijači bili su zbunjeni dok su pokušavali da prođu kroz obezbeđenje.
"Pitali smo toliko policajaca, pripadnika Tajne službe, momaka sa puškama, šta da radimo i gde da idemo. Nije nije znao", rekao je navijač Niksa Greg Veldon.
Pošto je obezbeđenje bilo pojačano, sva dešavanja ispred hale pre utakmice su otkazana, a vlasnicima karata nije bilo dozvoljeno da unose torbe u Garden.
Pored Trampa, utakmicu je gledao i gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani, kao i druge zvanice.
Košarkaši San Antonija pobedili su danas u gostima Njujork sa 115:111 i tako smanjili na 1:2 u finalnoj seriji NBA lige, ali i prekinuli niz Niksa od 13 uzastopnih pobeda u plej-ofu.
Četvrta utakmica NBA finala igra se u noći između srede i četvrtka, ponovo u Njujorku.
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