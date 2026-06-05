Košarka

TRESE SE MALI KALEMEGDAN! Miloš Teodosić povukao neočekivan potez

Новости онлине

05. 06. 2026. u 07:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MILOŠ Teodosić je stigao u Crvenu zvezdu na mesto sportskog direktora i "zasukao rukave"!

ТРЕСЕ СЕ МАЛИ КАЛЕМЕГДАН! Милош Теодосић повукао неочекиван потез

Foto: KK Crvena zvezda

Jedan od prvih poteza legendarnog košarkaša je ostanak Ajzea Kenana. Bilo je dosta spekulacija u vezi njegove budućnosti, ali izgleda da će dobiti novi ugovor i da će ostati u crveno-belom dresu. Može to da se zaključi i po njegovoj najnovijoj objavi na društvenim mrežama.

- Volim vas sve, jedva čekam", napisao je Kenan na svom Instagram storiju. Ta poruka je shvaćena od strane navijača kao potvrda povratka na teren.

Podsećčanja radi, Miloš Teodosić preuzeo je ulogu sportskog direktora u klubu i izgleda da će jedna od prvih odluka da bude produžetak saradnje sa američkim bekom koji je 21. maja proslavio svoj 35. rođendan.

Ovakav potez kao da niko nije očekivao... Kenan izlazi iz teške povrede i biće mu potrebn o vreme da se vrati u formu...

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRENLAND JE ZA SADA DEO DANSKE... Nove zapaljive poruke iz Vašingtona - kreće nova američka ofanziva na najveće ostrvo sveta?
Svet

0 0

"GRENLAND JE ZA SADA DEO DANSKE..." Nove zapaljive poruke iz Vašingtona - kreće nova američka ofanziva na najveće ostrvo sveta?

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je kako je Grenland „za sada“ deo Danske, signalizirajući time da je Vašington i dalje duboko angažovan u pregovorima o budućoj ulozi tog arktičkog ostrva u zapadnoj bezbednosti. Rubio je to rekao tokom svedočenja pred Odborom za spoljne poslove Predstavničkog doma, piše Politiko.

04. 06. 2026. u 16:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BRUKA! FIFA poklonila ulaznice navijačima, pa ih traži nazad
Fudbal

0 0

BRUKA! FIFA poklonila ulaznice navijačima, pa ih traži nazad

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je da je oko 60 navijača greškom dobilo ulaznice za Svetsko prvenstvo 2026. bez naplate zbog tehničkog problema tokom procesa onlajn kupovine i pozvala ih da u roku od sedam dana plate punu cenu karata ili će izgubiti rezervisana mesta.

05. 06. 2026. u 08:25

Politika
Tenis
Fudbal
I POLICAJCI ZAPANJENI: Neverovatno šta su zaplenili

I POLICAJCI ZAPANjENI: Neverovatno šta su zaplenili