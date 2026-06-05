TRESE SE MALI KALEMEGDAN! Miloš Teodosić povukao neočekivan potez
MILOŠ Teodosić je stigao u Crvenu zvezdu na mesto sportskog direktora i "zasukao rukave"!
Jedan od prvih poteza legendarnog košarkaša je ostanak Ajzea Kenana. Bilo je dosta spekulacija u vezi njegove budućnosti, ali izgleda da će dobiti novi ugovor i da će ostati u crveno-belom dresu. Može to da se zaključi i po njegovoj najnovijoj objavi na društvenim mrežama.
- Volim vas sve, jedva čekam", napisao je Kenan na svom Instagram storiju. Ta poruka je shvaćena od strane navijača kao potvrda povratka na teren.
Podsećčanja radi, Miloš Teodosić preuzeo je ulogu sportskog direktora u klubu i izgleda da će jedna od prvih odluka da bude produžetak saradnje sa američkim bekom koji je 21. maja proslavio svoj 35. rođendan.
Ovakav potez kao da niko nije očekivao... Kenan izlazi iz teške povrede i biće mu potrebn o vreme da se vrati u formu...
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