GORI INTERNET! Fotografija Jirgena Klopa zgrozila navijače Crvene zvezde
Proslavljeni nemački stručnjak Jirgen Klop našao se u centru velikog skandala nakon što je na svom Instagram profilu podelio fotografiju sa uvredljivim transparentom na račun beogradske Crvene zvezde.
Iako se utisci nakon uzbudljivog finala Svetskog prvenstva – u kojem je Španija savladala Argentinu sa 1:0 – još uvek sležu, društvene mreže su se usijale zbog poteza novog selektora Nemačke. Klop, čije se zvanično preuzimanje „pancera“ očekuje svakog trenutka, privukao je pažnju javnosti iz potpuno pogrešnih razloga.
Naime, Klop je na svom Instagram profilu objavio seriju fotografija sa završenog Mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Jedan kadar je momentalno izazvao bes navijača u Srbiji.
Na fotografiji nemački trener pozira u društvu italijanske fudbalske legende Alesandra Del Pjera i javnosti nepoznate plavokose žene. Upravo ta žena u rukama drži nalepnicu sa transparentom na kojem je ispisana vulgarna i uvredljiva poruka upućena srpskom šampionu:
"S...j Zvezdo"!
Ovaj incident dolazi u veoma specifičnom trenutku za trofejnog menadžera. Nakon što je uspešno obavljao ulogu stručnog konsultanta tokom turnira, Klop se praktično dogovorio sa Fudbalskim savezom Nemačke o preuzimanju kormila nacionalnog tima nakon smene Julijana Nagelsmana.
Iako je i sam potvrdio da je posao gotov, navijači u regionu se s pravom pitaju da li je bivši strateg Liverpula namerno želeo da isprovocira beogradski klub ili je reč o bizarnom i nepromišljenom previdu prilikom odabira fotografija za mreže.
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