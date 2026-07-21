MOSKVA JASNO PODVUKLA: Takve postupke ne možemo da dopustimo!

PLANOVI o mogućem razmeštanju kontingenta NATO-a u Ukrajini neprihvatljivi su za Rusiju, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

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- Takve postupke ne možemo da dopustimo - poručio je on.

Portparol Kremlja je takođe dodao da se Specijalna vojna operacija sprovodi upravo zato da na teritoriji Ukrajine ne bude prisutna nikakva vojska NATO saveza.

Govoreći o promeni na čelu britanske vlade, Peskov je ocenio da su prve izjave novog premijera Endija Bernama bile bezrezervna podrška Ukrajini, što, kako je naveo, Moskva tumači kao nameru Londona da nastavi da podržava rat.

- To je činjenica koju, naravno, uzimamo u obzir - rekao je Peskov.

On je dodao da Kremlj ne očekuje poboljšanje odnosa sa Velikom Britanijom nakon smene premijera i naglasio da trenutno nisu planirani nikakvi kontakti između predsednika Rusije Vladimira Putina i novog britanskog premijera.

(Sputnjik)

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