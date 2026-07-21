TRESE SE MARAKANA! Crvena zvezda potpisala polubrata reprezentativca Holandije
Fudbalski klub Crvena zvezda je u danu evropskog debija u novoj sezoni završio i kapitalno pojačanje.
Reprezentativac Gane Derik Lukasen biće novi igrač crveno-belih.
Iskusni štoper (31) koji je dve godine nosio dres Pafosa stigao je na "Marakanu" kao slobodan igrač posle odlične godine na Kipru, ali i dobrih partija na Svetskom prvenstvu gde je dao gol protiv Hrvatske.
Lukasen je rođen u Holandiji i polubrat je reprezentativca te zemlje Brajana Brobija.
Prošle sezone dva puta je bio proglašen igračem utakmice u grupnoj fazi Lige šampiona gde je stigao sa Pafosom eliminisavši upravo Zvezdu u plej-ofu.
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NOVA BOMBA U EVROKUPU: Bugros doveo NBA šampiona
21. 07. 2026. u 17:21
"UVEK ĆU PODRŽAVATI OVAJ VELIKI KLUB": Omri Glazer se oprostio od Crvene zvezde!
21. 07. 2026. u 16:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ZVEZDA POČINjE EVROPSKU MISIJU: Larn ne sme predstavljati problem "crveno-belima" ako misle da se plasiraju u LŠ
Crvena zvezda u utorak započinje novu evropsku sezonu gostovanjem Larnu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Na stadionu "Inver park" severnoirski šampion pokušaće da nastavi svoj istorijski pohod, ali će protiv sebe imati daleko iskusnijeg rivala, koji želi da već u prvom meču napravi veliki korak ka narednoj rundi (21.00).
21. 07. 2026. u 07:06 >> 07:06
FUDBALSKI SVET ZAVIJEN U CRNO! Preminuo legendarni engleski reprezentativac!
Samo dan posle završetka Svetskog prventstva u fudbalu stigle su tužne vesti sa Ostrva.
20. 07. 2026. u 16:32
SNIMLjEN U VUKOVARU: Vozaču iz Borova 2. NAJVEĆA KAZNA u istoriji Hrvatske - evo šta je zgrešio
PREMA svemu sudeći, hrvatska policija u poslednje vreme izriče sve veće novčane kazne za počinjene saobraćajne prekršaje.
20. 07. 2026. u 19:45
Komentari (0)