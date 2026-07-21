Fudbal

TRESE SE MARAKANA! Crvena zvezda potpisala polubrata reprezentativca Holandije

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21. 07. 2026. u 11:36

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Fudbalski klub Crvena zvezda je u danu evropskog debija u novoj sezoni završio i kapitalno pojačanje.

ТРЕСЕ СЕ МАРАКАНА! Црвена звезда потписала полубрата репрезентативца Холандије

David Klein / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentativac Gane Derik Lukasen biće novi igrač crveno-belih.

Iskusni štoper (31) koji je dve godine nosio dres Pafosa stigao je na "Marakanu" kao slobodan igrač posle odlične godine na Kipru, ali i dobrih partija na Svetskom prvenstvu gde je dao gol protiv Hrvatske.

Lukasen je rođen u Holandiji i polubrat je reprezentativca te zemlje Brajana Brobija.

Prošle sezone dva puta je bio proglašen igračem utakmice u grupnoj fazi Lige šampiona gde je stigao sa Pafosom eliminisavši upravo Zvezdu u plej-ofu.

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