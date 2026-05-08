TRESE SE KOLORADO! Stiže brutalno pojačanje kod Nikole Jokića

Nakon preranog ispadanja Denver Nagetsa iz plej-ofa, košarkaški svet bruji o potencijalnoj bombi koja bi mogla da promeni odnos snaga u NBA ligi.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Prema izvorima bliskim timu iz Kolorada, uprava Nagetsa razmatra angažovanje superstara Boston Seltiksa, Džejlena Brauna, koji bi postao novi udarni partner Nikole Jokića.

Podsećanja radi, košarkaši Denver Nagetsa eliminisani su iz plej-ofa NBA lige od strane Minesota Timbervulfsa (4:2 u seriji). Sezona je za njih završena i okarkterisana je kao neuspešna za njihove standarde. Najavljene su velike promene u redovima Nagetsa, a samo Nikola Jokić se smatra nedodirljivim. Jedna od glavnih meta ovog leta za tim iz Kolorada mogao bi da bude superstar Boston Seltiksa, Džejlen Braun.

Boston Seltiksi su doživeli pravi rolerkoster emocija kada je ova sezona u pitanju. Niko nije predviđao da će Seltiksi biti konkurentni ove sezone, jer se na kraju prošle sezone povredila glavna zvezda ekipe Džejson Tejtum. Ipak pored svega toga Seltiksi su završili kao druga ekipa Istočne konferencije i mislilo se da će po povratku Tejtuma biti glavni kandidati da izađu iz Istoka i bore se za titulu.

Ipak njihova sezona se takođe može okarakterisati kao neuspešna, jer ih je Filadelfija eliminisala u prvoj rundi Istočne konferencije sa 4:3 u seriji. Glavni igrač Bostona ove sezone pre povratka Tejtuma bio je Džejlen Braun. Braunu je ova sezona bila najbolja u karijeri. Prosečno je beležio nešto manje od 29 poena po utakmici, uz sedam skokova i pet asistencija, a pored toga izabran je da nastupa Ol-star utakmici i potencijalno će se naći u najboljoj petorci NBA lige.

Nakon eliminacije Seltiksa od strane Filadelfije, pojavile su se spekulacije da je Braun nezadovoljan sa rukovodstvom franžize i da će potencijalno ovog leta promeniti sredinu.

- Bio bi sjajan spoj sa Nikola Jokićem i uneo bi toj ekipi malo više vatre, što joj je potrebno. Boston Seltiksi bi zauzvrat dobili Džamala Mareja, a on bi tamo mogao dobro da se uklopi, više kao klasičan plejmejker - rekao je izvor blizak Nagetsima koji je želeo da ostane neimenovan.

Mogu li Denver Nagetsi da se dogovore sa Boston Seltiksima oko potencijalnog trejda za Džejlena Brauna, u koji bi sigurno morao biti uključen Džamal Marej, ostaje nam da vidimo.