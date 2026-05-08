RUSKI PUKOVNIK ŠOKIRAO TVRDNJAMA "Napad na Paradu pobede moguć"

В.Н.

08. 05. 2026. u 14:06

UKRAJINA bi mogla da napadne paradu povodom Dana pobede na Crvenom trgu u Moskvi, ali ne sa svoje teritorije, već - iz Moskovske oblasti!

Foto: Kuzma / Alamy / Profimedia

Ovo je izjavio penzionisani pukovnik i bivši pres-sekretar ruskog ministra odbrane Viktor Baranec. On je u emisiji "Crvena linija" rekao da bi, u tom slučaju, Kijev mogao da pokuša da izbegne uzvratni udar Rusije, prenosi PolitNavigator.

- Ako, ne daj Bože, dođe do napada na paradi, ta mogućnost se ne može isključiti. Znate šta je Zelenski jednom rekao u intervjuu tokom uskršnjeg primirja: 'U suštini, imamo ljude koji ne slede moja naređenja, naređenja vrhovnog komandanta.' Ta mogućnost je sasvim realna. Ali razmišljam o najgorem mogućem scenariju - rekao je Baranec.

On ne isključuje napade "iz šuma blizu Moskve".

- Znate da imamo mnogo takvog ološa. Pa kako ćemo reagovati u tom slučaju? Amerikanci će nam ubaciti satelitsko izviđanje i reći: "Evo, imamo sve detalje, lansiranje je došlo iz ovog područja blizu Moskve, evo ga." Šta ćemo tada da uradimo? Moramo i za ovo da se spremimo, za svaki slučaj - rekao je Baranec.

