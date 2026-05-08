RUSKI PUKOVNIK ŠOKIRAO TVRDNJAMA "Napad na Paradu pobede moguć"
UKRAJINA bi mogla da napadne paradu povodom Dana pobede na Crvenom trgu u Moskvi, ali ne sa svoje teritorije, već - iz Moskovske oblasti!
Ovo je izjavio penzionisani pukovnik i bivši pres-sekretar ruskog ministra odbrane Viktor Baranec. On je u emisiji "Crvena linija" rekao da bi, u tom slučaju, Kijev mogao da pokuša da izbegne uzvratni udar Rusije, prenosi PolitNavigator.
- Ako, ne daj Bože, dođe do napada na paradi, ta mogućnost se ne može isključiti. Znate šta je Zelenski jednom rekao u intervjuu tokom uskršnjeg primirja: 'U suštini, imamo ljude koji ne slede moja naređenja, naređenja vrhovnog komandanta.' Ta mogućnost je sasvim realna. Ali razmišljam o najgorem mogućem scenariju - rekao je Baranec.
On ne isključuje napade "iz šuma blizu Moskve".
- Znate da imamo mnogo takvog ološa. Pa kako ćemo reagovati u tom slučaju? Amerikanci će nam ubaciti satelitsko izviđanje i reći: "Evo, imamo sve detalje, lansiranje je došlo iz ovog područja blizu Moskve, evo ga." Šta ćemo tada da uradimo? Moramo i za ovo da se spremimo, za svaki slučaj - rekao je Baranec.
(Informer)
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda".
06. 05. 2026. u 11:22
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
ŠOK NA NAJLON PIJACI: Srbin kupio stare stolice, vrede pravo bogatstvo (VIDEO)
NA prvi pogled, činile su se kao još jedan komad starog nameštaja, ali je iskusno oko prepoznalo o čemu je reč.
07. 05. 2026. u 10:25
