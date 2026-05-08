DONALD TRAMP U ŠOKU! Predsednik SAD gleda i ne veruje šta se dešava

SVETSKO prvenstvo u fudbalu samo što nije počelo, a problemi se ređaju kao na traci.

Sada je Donald Tramp ispalio "otrovne strelice" prema FIFA. Međutim, ovog puta verovatno svi ljubitelji fudbala se slažu sa njim.

Naime, predstojeće Svetsko prvenstvo još nije ni počelo, a već se suočava sa ogromnim kritikama zbog astronomskih cena ulaznica koje su izazvale bes navijača širom sveta.

Nezadovoljstvo je sada javno izrazio i američki predsednik Donald Tramp, koji je u razgovoru za "New York Post" priznao da ni on sam ne bi izdvojio toliki novac za gledanje utakmica Mundijala uživo.

Tramp je ostao zatečen kada je saznao da najjeftinije karte za pojedine utakmice grupne faze prelaze cifru od 1.000 dolara.

- Nisam znao da su cene toliko visoke. Iskreno, ni ja to ne bih platio”, rekao je Tramp.

Prema podacima sa platforme "StubHub", najjeftinija ulaznica za utakmicu između SAD i Paragvaja na stadionu SoFi u Los Anđelesu košta više od 1.050 dolara.

Ništa bolje nisu prošli ni evropski navijači, pa tako karta za duel Engleske i Paname na stadionu "MetLife" košta skoro 900 dolara, dok su cene za utakmicu Francuske i Senegala oko 750 dolara.

Američki predsednik posebno je istakao da ga brine činjenica da obični ljudi više ne mogu sebi priuštiti odlazak na najveći fudbalski događaj sveta.

- Ako ljudi iz Kvinsa i Bruklina, koji vole fudbal i vole Donalda Trampa, ne budu mogli otići na utakmice, onda ću biti razočaran”, poručio je Tramp.

Iako je priznao da je interesovanje ogromno i da je već prodano više od pet miliona karata, nije skrivao da ga frustrira elitizacija sporta koji je nekada bio dostupan širokim masama.

