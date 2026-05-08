OKLAHOMA JE SILA! Nikola Topić upisao prve poene u NBA plej ofu

Košarkaši Oklahome poveli su 2:0 protiv Los Anđeles Lejkersa u polufinalnoj seriji plej-ofa Zapadne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), pošto su noćas na svom terenu pobedili 125:107.

Najefikasniji u ekipi Oklahome, aktuelnog prvaka NBA lige, sa po 22 poena bili su Šej Gildžes-Aleksander i Čet Holmgren, koji je zabeležio i devet skokova i četiri ukradene lopte. Adžaj Mičel je dodao 20 poena, Džered Mekejn je upisao 18 poena, dok je Kejson Volas postigao 12 poena.

Dvocifren je još bio i Ajzea Hartenštajn sa 10 poena, uz devet skokova.

Srpski plejmejker u ekipi Oklahome Nikola Topić je u ovoj utakmici upisao svoje prve poene u plej-ofu NBA lige, pošto je za minut koji je proveo na terenu uspeo da pogodi jedno polaganje.

U ekipi Lejkersa najefikasniji je bio Ostin Rivs sa 31 poenom, uz šest asistencija. Lebron Džejms je dodao 23 poena, Rui Hačimura je upisao 16 poena, dok je Markus Smart postigao 14 poena.

Dvocifren je još bio i Luk Kenard sa 10 poena, dok je Diandre Ejton utakmicu završio sa tri poena i 10 skokova, od kojih su pet bili u napadu.

Pobednik serije je ekipa koja zabeleži četiri trijumfa, a naredna utakmica je na programu u noći između subote i nedelje u Los Anđelesu.

Detroit je poveo 2:0 protiv Klivlenda u polufinalnoj seriji plej-ofa Istočne konferencije, pošto je na svom terenu pobedio 107:97.

Najefikasniji u ekipi Detroita bio je Kejd Kaningem sa 25 poena, uz 10 asistencija. Tobajas Heris je dodao 21 poen i sedam skokova, Dankan Robinson je upisao 17 poena, dok je Denis Dženkins postigao 14 poena.

Dvocifen je još bio i Osar Tompson sa 10 poena, uz sedam skokova, dok je Džejlen Duren utakmicu završio sa osam poena i 10 skokova.

U ekipi Klivlenda najefikasniji je bio Donovan Mičel sa 31 poenom, uz šest skokova. Džeret Alen je dodao 22 poena i sedam skokova, dok je Džejms Harden postigao 10 poena.

Pobednik serije je ekipa koja zabeleži četiri trijumfa, a naredna utakmica je na programu u subotu u Klivlendu.