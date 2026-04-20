"Hoću Olimpijakos u plej-ofu!" Dimitris Janakopulos priželjkuje najljućeg rivala u pohodu na titulu Evrolige
Vlasnik Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, izrazio je želju putem Instagrama da hoće Olimpijakos u četvrtfinalu Evrolige.
Da bi se to desilo Panata mora da izgubi od Monaka, te da pobedi boljeg iz meča Barselona - Crvena zvezda, kako bi završili osmi i tako otišli na grčke crveno-bele.
Potom je „obrazložio“ svoje reči…
„Iz mnogo razloga bih voleo Olimpijakos“, rekao je temperamentni biznismen, a prenosi „Gazzetta“.
„Pre svega, ne mogu da nas pobede u igri na tri pobede. Ne bi nas dobili iz trilion pokušaja, dok u jednom meču svašta može da se dogodi“.
Inače, Panatinaikos je izgubio poslednjih 11 derbija sa Olimpijakosom u Evroligi.
