"Neću da lažem!" Čima Moneke progovorio o problemima u Crvenoj zvezdi

CRVENA zvezda će igrati u plej-inu Evrolige. Rival crveno-belih je Barselona, a Čima Moneke je svestan koliko je taj duel važan.

Klub sa Malog Kalemegdana je u nedelju izgubio od Partizana (81:74), ali jasno je da su misli igrača koje trenira Saša Obradovića bile usmerene ka katalonskom timu.

- Za mene lično, bilo je veoma teško. Neću da lažem. Očigledno, pobeda ili poraz u ovakvoj utakmici ne prave razliku, ali kada igraš protiv najvećeg rivala, nikada ne želiš da izgubiš. Ali u ovom trenutku Evrolige, Barselona je najvažnija utakmica. Bukvalno najvažniji meč sezone... do sada. Ako izgubimo, gotovi smo. Tako da – da, bilo je teško mentalno se pripremiti za Partizan, ali kada je utakmica počela, sve je bilo samo o tome - rekao je Moneke za "Meridian sport".

Otkrio je Nigerijac razlog poraza u večitom derbiju.

- Isto svaki put. Odbrana, užasna odbrana u prvom poluvremenu je odlučila. Mislim da smo primili 50 poena. Ne možeš nikoga pobediti tako. A onda smo se vratili u utakmicu sa odličnom odbranom u drugom poluvremenu, velikom energijom i pogodili smo neke važne šuteve u pravom trenutku. Ali sve se svodi na odbranu. Nažalost, mi smo tim koji igra odbranu tek kada počnemo da pogađamo šuteve. A ne bi trebalo da bude tako, ali takva nam je situacija.

Odbrana je očigledno problem i to se ponavlja.

- Govorimo to cele sezone, ali ništa se ne menja, tako da je posebno u poslednjih 10 utakmica bilo baš loše. Sada je najvažniji utorak – da uradimo šta god treba i damo sve od sebe. Želim da izađemo na teren i da padnemo od umora kada se utakmica završi.

Njegov nastup protiv crno-belih je bio neizvestan, ali nije bilo dileme hoće li izaći na parket.

- To su normalne stvari. Iskreno, samo sam srećan što sam mogao da igram. Zadobio sam nekoliko povreda u prošloj utakmici i bilo je teško, nisam znao da li ću moći da igram večeras, ali nosimo se sa nekim stvarima. Ja lično, samo sam srećan, mentalno sam dobro, glava mi je čista. Želim da budem agresivan. Moram da budem agresivniji. Želim više da učestvujem u igri, tako da ću se postarati da tako i bude. Poslednji put kada smo igrali protiv Barselone, bio sam besan jer nisam bio uključen. Šutirao sam samo četiri puta, tako da to ne sme da se ponovi u utorak.

Za kraj je prokomentarisao koliko bi voleo da napravi uspeh sa Zvezdom.

- Za mene je ova sezona sve. Za mene, kao i za naše navijače. Iskreno, imaću gorak ukus u ustima ako ne uđemo u plej-of. Tako se osećam. Želim da svako ko ovo sluša ili čita zna da ću dati apsolutno sve što imam - zaključio je Moneke.

Podsetimo, utakmica Barselona - Crvena zvezda igra se u utorak od 20.45.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu