Legenda Partizana zagrmela! "Povratak Lovernja marketinški potez, ne košarkaški"
ŽOFRI Lovernj je dugo bio želja navijača Partizana, a sada kada je ta želja postala realnost oglasio se Nikola Lončar.
Nekadašnji košarkaš Partizana Nikola Lončar, sada analitičar na Arena sport TV rekao je da je rezervisan o transferu Francuza.
- Šta da kažem? Žofri Lovernj je imao sjajnu epizodu pre nekoliko godina u Partizanu. Ta ljubav između njega i Partizana i dan danas traje. Znamo koliko je puta dolazio i bodrio klub. Imao je fenomenalnu karijeru posle crno-belih u evroligašima i NBA ligi - rekao je Lončar i potom nastavio:
- Videli smo ga poslednje dve sezone, u Asvelu, da to nije… U lošoj ekipi malo da se istakneš i možeš da budeš dobar. Što se tiče njegove igre i doprinosa u sledećoj sezoni, za neku važniju ulogu mislim da nije spreman. Igrao je u Kuvajtu do pre nekog vremena. Zbog svlačionice, dobro.
Posebnu pažnju privukao je deo njegovog izlaganja u kojem se osvrnuo na motive Partizana.
- Ne vidim ga kao Peru Božića. Ne znam ga lično, ali gledao sam ga. Možda i potez kluba da bi se privoleli navijači. Doveo se neko ko je bio deo svetlije prošlosti. Ne znam, mislim da košarkaški ne može ništa, bilo je i povreda… Bio je na tržištu prošle godine i završio u Kuvajtu. Marketinški potez Partizana, tetovaža, ljubav prema klubu da se prodaju sezonske karte. Videćemo da li će uopšte igrati sledeće sezone - jasan je Lončar.
