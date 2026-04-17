Uzbuna za Monako pred meč sezone! Jedan od ključnih igrača propušta meč sa Hapoelom

Nikola Mirotić neće igrati za Monako u ključnom meču protiv Hapoela.

Utakmica između Monaka i Hapoela je jedna od najvažnijih za konačan plasman Zvezde, koja bi potencijalnim porazima Kneževa, odnosno Panatinaikosa od Efsa mogla da bude sedma na kraju ligaškog dela.

Pošto ima isti broj pobede kao ekipa iz Monte Karla, a bolji međusobni skor – jasno je da crveno-beli gledaju s posebnom pažnjom prema Kneževini, gde gostuje Hapoel-

