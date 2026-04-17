Lepa novinarka prišla Novaku i Luki: Đoković i Dončić priredili spektakl!
Srpski i slovenački as zajedno gledali meč u Madridu.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Reala u Madridu 82:103, a meč su prisustvom obeležili Novak Đoković i Luka Dončić.
Srpski teniser i velika košarkaška zvezda Los Anđeles Lejkersa, koja je pre odlaska u NBA igrala samo za najtrofejniji evropski klub, bili su u centru pažnje medija.
Međutim, osim njih, pažnju je izazvala i šarmantna novinarka Milena Martin, s koje mnogi nisu skretali pogled.
Prišla je Đokoviću i Dončiću u pauzi i zamolila ih za izjave, ali samo jedan od njih je pristao.
Lako je pogoditi da se radilo o Srbinu, koji je uvek na raspolaganju medijima, dok je Slovenac koji je trenutno u Madridu samo zbog terapija zbog povrede, zamolio da ga ovoga puta "preskoči" i da neće davati izjave.
- Nadam se da ću igrati u Madridu. Još ne znam. Imam neke fizičke probleme. Još uvek nisam siguran da li ću moći da se takmičim. Ali, pokušaću da igram... - rekao je kratko Novak Đoković, zabrinuvši navijače pred masters u španskoj prestonici.
Nasuprot njemu Dončić se oporavlja od povrede i nada se da će moći da igra uskoro.
