Lepa novinarka prišla Novaku i Luki: Đoković i Dončić priredili spektakl!

Srpski i slovenački as zajedno gledali meč u Madridu.

Photo: Atilano Garcia / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Reala u Madridu 82:103, a meč su prisustvom obeležili Novak Đoković i Luka Dončić.

Srpski teniser i velika košarkaška zvezda Los Anđeles Lejkersa, koja je pre odlaska u NBA igrala samo za najtrofejniji evropski klub, bili su u centru pažnje medija.

Međutim, osim njih, pažnju je izazvala i šarmantna novinarka Milena Martin, s koje mnogi nisu skretali pogled.

Prišla je Đokoviću i Dončiću u pauzi i zamolila ih za izjave, ali samo jedan od njih je pristao.

Lako je pogoditi da se radilo o Srbinu, koji je uvek na raspolaganju medijima, dok je Slovenac koji je trenutno u Madridu samo zbog terapija zbog povrede, zamolio da ga ovoga puta "preskoči" i da neće davati izjave.

- Nadam se da ću igrati u Madridu. Još ne znam. Imam neke fizičke probleme. Još uvek nisam siguran da li ću moći da se takmičim. Ali, pokušaću da igram... - rekao je kratko Novak Đoković, zabrinuvši navijače pred masters u španskoj prestonici.

Nasuprot njemu Dončić se oporavlja od povrede i nada se da će moći da igra uskoro.

