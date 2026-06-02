DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 3. JUN: Blizance očekuje napredovanje u karijeri, Lava i Strelca dobici preko nasledstva, Vodoliju uvećanje prihoda
SAZNAJTE šta vas u sredu, 3. juna, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Merkur, planeta komunikacije, u kući privatnog života pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući podsvesti što doprinosi boljoj komunikaciji s mlađim članovima porodice. Promenite način ishrane.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Trigon između Merkura u kući biznisa i severnog Mesečevog čvora u kući novca, planova i društvenog života, donosi vam potpisivanja ugovora o isplativom poslu, uvećanje prihoda preko internet-trgovine ili marketinga.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Vaš vladalac Merkur, planeta komunikacija i biznisa, u kući novca, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući karijere donoseći vam finansijski uspeh i napredovanje u karijeri. Nesanica.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Merkur u vašoj astrooškoj kući ličnosti obrazuje trigon sa severnim Mesečevim čvorom u devetoj kući donoseći vam lični i uspeh u visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja ili prekookeansko putovanje.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Trigon između Merkura, vladaoca vaših finansija, i severnog Mesečevog čvora u kući novca, donosi vam dobitke preko podele imovine, alimentacije, kredita ili stipendije. Potreba za introspekcijom.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur u kući društvenog života, obrazuje trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući partnerskih odnosa, što slobodnim Devicama donosi poznanstvo s nekim koje može da preraste u ljubav. Nesanica.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Trigon između Merkura u kući karijere i severnog Mesečevog čvora u kući posla, donosi vam napredovanje na poslu, ali i prilike za uspeh u visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja. Podložnost infekcijama.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Severni Mesečev čvor u kući ljubavi i krreativnosti pravi trigon sa Merkurom u devetoj kući donoseći vam uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti, visokom obrazovanju i u inostranstvu. Zadržavanje vode u telu.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Merkur u kući novca gde se već nalazi vaš vladalac Jupiter, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući privatnog života, donoseći vam šansu za nasleđivanje, adaptaciju ili kupovinu nekretnine. Potreban vam je predah.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Trigon između Merkura u kući partnerskih odnosa i severnog Mesečevog čvora u kući biznisa, donosi vam potpisivanje ugovora o isplativom poslu, kraće putovanje ili uspeh na ispitu. Slobodni Jarčevi mogu da uđu u novu vezu.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Merkur, koji upravlja vašom kreativnošću i finansijama, u kući posla, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući novca donoseći vam priliku za veću zaradu i mogućnost da monetizujete svoje ideje.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Merkur, vladalac partnerskih odnosa i privatnog života, u kući ljubavi i kreativnosti, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u vašem znaku donoseći vam novu uspeh u privatnom biznisu, ljubav i veću šansu za proširenje porodice.
Preporučujemo
LISTA NAJSREĆNIJIH GRADOVA NA SVETU: Evropske metropole zauzele najviše pozicije
02. 06. 2026. u 21:00
3 REČI OTKRIVAJU SOCIOPATU: Budite oprezni ako ih čujete
02. 06. 2026. u 19:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)