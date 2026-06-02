DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 3. JUN: Blizance očekuje napredovanje u karijeri, Lava i Strelca dobici preko nasledstva, Vodoliju uvećanje prihoda

SAZNAJTE šta vas u sredu, 3. juna, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Merkur, planeta komunikacije, u kući privatnog života pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući podsvesti što doprinosi boljoj komunikaciji s mlađim članovima porodice. Promenite način ishrane.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Trigon između Merkura u kući biznisa i severnog Mesečevog čvora u kući novca, planova i društvenog života, donosi vam potpisivanja ugovora o isplativom poslu, uvećanje prihoda preko internet-trgovine ili marketinga.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur, planeta komunikacija i biznisa, u kući novca, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući karijere donoseći vam finansijski uspeh i napredovanje u karijeri. Nesanica.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Merkur u vašoj astrooškoj kući ličnosti obrazuje trigon sa severnim Mesečevim čvorom u devetoj kući donoseći vam lični i uspeh u visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja ili prekookeansko putovanje.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Trigon između Merkura, vladaoca vaših finansija, i severnog Mesečevog čvora u kući novca, donosi vam dobitke preko podele imovine, alimentacije, kredita ili stipendije. Potreba za introspekcijom.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur u kući društvenog života, obrazuje trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući partnerskih odnosa, što slobodnim Devicama donosi poznanstvo s nekim koje može da preraste u ljubav. Nesanica.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Trigon između Merkura u kući karijere i severnog Mesečevog čvora u kući posla, donosi vam napredovanje na poslu, ali i prilike za uspeh u visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja. Podložnost infekcijama.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Severni Mesečev čvor u kući ljubavi i krreativnosti pravi trigon sa Merkurom u devetoj kući donoseći vam uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti, visokom obrazovanju i u inostranstvu. Zadržavanje vode u telu.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Merkur u kući novca gde se već nalazi vaš vladalac Jupiter, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući privatnog života, donoseći vam šansu za nasleđivanje, adaptaciju ili kupovinu nekretnine. Potreban vam je predah.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Trigon između Merkura u kući partnerskih odnosa i severnog Mesečevog čvora u kući biznisa, donosi vam potpisivanje ugovora o isplativom poslu, kraće putovanje ili uspeh na ispitu. Slobodni Jarčevi mogu da uđu u novu vezu.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Merkur, koji upravlja vašom kreativnošću i finansijama, u kući posla, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući novca donoseći vam priliku za veću zaradu i mogućnost da monetizujete svoje ideje.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Merkur, vladalac partnerskih odnosa i privatnog života, u kući ljubavi i kreativnosti, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u vašem znaku donoseći vam novu uspeh u privatnom biznisu, ljubav i veću šansu za proširenje porodice.