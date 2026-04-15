Košarka

Košarkaški zemljotres! Aleksandar Đorđević se vraća na klupu

Новости онлине

15. 04. 2026. u 08:12

Srpski stručnjak je već duže vreme bez angažmana

Кошаркашки земљотрес! Александар Ђорђевић се враћа на клупу

Foto: Zoran Jovanović Mačak

Venecija sklapa planove za novu sezonu, a neizvesna je sudbina Nevena Spahije na klupi ovog kluba. Kao jedna od najzvučnijih opcija da nasledi iskusnog Hrvata od naredne sezone pojavio se Aleksandar Đorđević.

Srbin je ponuđen Veneciji kao rešenje koje bi svojim renomeom i iskustvom iz Italije odmah podiglo nivo ambicija kluba.

Njegovo ime unelo je dodatnu težinu u razgovore o budućnosti, jer se Đorđević vidi kao trener sposoban da iznese pritisak velikih projekata.

Ipak, prvi čovek kluba Federiko Kazarin prioritet daje Luki Bankiju. 

Predsednik Venecije je već duže u kontaktu sa selektorom Italije, videvši u njemu idealnog lidera za trogodišnji plan koji uključuje selidbu u novu arenu i napad na Evroligu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Haos u Mađarskoj: Otkazano više od 40 letova za Budimpeštu