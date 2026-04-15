Košarkaški zemljotres! Aleksandar Đorđević se vraća na klupu

Srpski stručnjak je već duže vreme bez angažmana

Venecija sklapa planove za novu sezonu, a neizvesna je sudbina Nevena Spahije na klupi ovog kluba. Kao jedna od najzvučnijih opcija da nasledi iskusnog Hrvata od naredne sezone pojavio se Aleksandar Đorđević.

Srbin je ponuđen Veneciji kao rešenje koje bi svojim renomeom i iskustvom iz Italije odmah podiglo nivo ambicija kluba.

Njegovo ime unelo je dodatnu težinu u razgovore o budućnosti, jer se Đorđević vidi kao trener sposoban da iznese pritisak velikih projekata.

Ipak, prvi čovek kluba Federiko Kazarin prioritet daje Luki Bankiju.

Predsednik Venecije je već duže u kontaktu sa selektorom Italije, videvši u njemu idealnog lidera za trogodišnji plan koji uključuje selidbu u novu arenu i napad na Evroligu.