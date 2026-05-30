HAOS U BEOGRADU: Našao ženi poruke u telefonu, pa dobio i batine

PRIPADNICI policije u Beogradu uhapsili su M. V. (40) zbog sumnje da je tokom porodične svađe fizički napala svog supruga V. V. (39) i nanela mu lake telesne povrede.

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, incident se dogodio nakon verbalnog sukoba supružnika u porodičnom domu. Navodno je svađi prethodilo to što je muškarac u telefonu svoje supruge pronašao poruke zbog kojih je posumnjao da se viđa sa drugim muškarcem.

Kada joj je skrenuo pažnju na pronađenu prepisku, između supružnika je izbila rasprava koja je ubrzo prerasla u fizički obračun. Sumnja se da je žena tom prilikom suprugu zadala više udaraca u predelu glave.

Povređenom muškarcu ukazana je medicinska pomoć, a lekari su mu konstatovali lake telesne povrede.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, dok je osumnjičena privedena radi daljeg postupka. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su prethodile incidentu.