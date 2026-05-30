Hapšenja i istraga

HAOS U BEOGRADU: Našao ženi poruke u telefonu, pa dobio i batine

Novosti online

30. 05. 2026. u 15:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIPADNICI policije u Beogradu uhapsili su M. V. (40) zbog sumnje da je tokom porodične svađe fizički napala svog supruga V. V. (39) i nanela mu lake telesne povrede.

ХАОС У БЕОГРАДУ: Нашао жени поруке у телефону, па добио и батине

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, incident se dogodio nakon verbalnog sukoba supružnika u porodičnom domu. Navodno je svađi prethodilo to što je muškarac u telefonu svoje supruge pronašao poruke zbog kojih je posumnjao da se viđa sa drugim muškarcem.

Kada joj je skrenuo pažnju na pronađenu prepisku, između supružnika je izbila rasprava koja je ubrzo prerasla u fizički obračun. Sumnja se da je žena tom prilikom suprugu zadala više udaraca u predelu glave.

Povređenom muškarcu ukazana je medicinska pomoć, a lekari su mu konstatovali lake telesne povrede.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, dok je osumnjičena privedena radi daljeg postupka. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su prethodile incidentu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ODNELI SU UŠTEĐEVINU, PENZIJU, ZLATAN LANČIĆ SA PRIVESKOM PUNIM SLIKA: Opljačkana Viktorija Mihajlović za Novosti“ o užasu koji je preživela
Hapšenja i istraga

0 5

ODNELI SU UŠTEĐEVINU, PENZIJU, ZLATAN LANČIĆ SA PRIVESKOM PUNIM SLIKA: Opljačkana Viktorija Mihajlović za "Novosti“ o užasu koji je preživela

SPAVALA sam u toj sobi, u koju su ušli lopovi i iz jednog od dva plakara pored mog kreveta uzeli novac, svu moju ušteđevinu, penziju i zlatan lančić u čijem privesku su slike mojih unučića. To mi je bio poklon od mog Siniše i dece. Ja sam stara, imam 83 godine i slabo spavam, ne znam kako ništa nisam čula. Verovatno su mi nešto uradili, nečim me omamili. Ne znam. Na snimcima sa kamera videli smo da su bili maskirani. Verujem da će biti pronađeni.

29. 05. 2026. u 22:00

SA TERASE BACALI KUTIJE PUNE DROGE, PA BEŽALI: U Krnjači uhapšena trojica zbog posedovanja, proizvodnje i dilovanja droge (FOTO)
Hapšenja i istraga

0 0

SA TERASE BACALI KUTIJE PUNE DROGE, PA BEŽALI: U Krnjači uhapšena trojica zbog posedovanja, proizvodnje i dilovanja droge (FOTO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su ukupno 36 kilograma marihuane i uhapsili D. P. (27), V. P. (34) i A. A. (18) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

29. 05. 2026. u 21:40

Politika
Tenis
Fudbal
ISPAO SA ROLAN GAROSA, A DAN KASNIJE - JOŠ I OVO: Novak Đoković saznao lošu vest

ISPAO SA ROLAN GAROSA, A DAN KASNIJE - JOŠ I OVO: Novak Đoković saznao lošu vest