ZVEZDA UBEDLJIVA U LAKTAŠIMA: Crveno-beli "zaboravili" poraz od Partizana i savladali Igokeu

Košarkaši Crvene zvezde savladali su večeras Igokeu u Laktašima rezultatom 86:73 u utakmici šestog kola Top 8 faze ABA lige.

Zvezda sada na trećem mestu ima učinak 17-5, dok je Igokea na sedmoj poziciji sa 9-13.

Crveno-beli su igrali bez Kodija Milera-Mekintajera, Džordana Nvore i Semija Odželaja.

Najefikasniji su bili Stefan Miljenović sa 14 i Hasijel Rivero sa 11 poena, dok su Dejan Davidovac i Čima Moneke ubacili po 10.

Kod domaćina Malik Rori ubacio je 17, a Marko Jeremić 13 poena.

Zvezdi sledi duplo kolo u Evroligi - u utorak protiv Pariza u Beogradu i petak protiv Asvela u Lionu.

