ZVEZDA UBEDLJIVA U LAKTAŠIMA: Crveno-beli "zaboravili" poraz od Partizana i savladali Igokeu
Košarkaši Crvene zvezde savladali su večeras Igokeu u Laktašima rezultatom 86:73 u utakmici šestog kola Top 8 faze ABA lige.
Zvezda sada na trećem mestu ima učinak 17-5, dok je Igokea na sedmoj poziciji sa 9-13.
Crveno-beli su igrali bez Kodija Milera-Mekintajera, Džordana Nvore i Semija Odželaja.
Najefikasniji su bili Stefan Miljenović sa 14 i Hasijel Rivero sa 11 poena, dok su Dejan Davidovac i Čima Moneke ubacili po 10.
Kod domaćina Malik Rori ubacio je 17, a Marko Jeremić 13 poena.
Zvezdi sledi duplo kolo u Evroligi - u utorak protiv Pariza u Beogradu i petak protiv Asvela u Lionu.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Komentari (0)