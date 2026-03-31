"PRIČAĆU POSLE DERBIJA": DŽordan Nvora nije želeo da kometariše izjavu Karlika DŽonsa

CRVENA zvezda je pobedila Dubai u ABA ligi (84:82). Sad sledi velika utakmica, evroligaški večiti derbi, a bek crveno-belih Džordan Nvora govorio je o toj utakmici.

FOTO: Ata images

On se najpre osvrnuo na duel sa timom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Takođe, posebno je pohvalio jednog saigrača.

- Srećan sam zbog pobede. Bila je ovo duga nedelja, jer smo protiv Dubaija igrali kroz određeni umor, ali zadovoljan sam pobedom i, naravno, Stefan je igrao sjajno, nosio nas je do trijumfa, što je bilo posebno lepo videti, tako da sam veoma srećan kako se završio ovaj meč - rekao je Nvora za "Meridian sport".

Nedavno je Dubai ubedljivo pobedio Beograđane u Sarajevu (114:91), ali crveno-beli su uspeli da se revanširaju.

- Možda malo, ali to je bila drugačija situacija nego što je sada. Igrali smo već sledećeg dana i svi smo bili prilično umorni. Imali smo dug dan putovanja i to je jednostavno deo procesa. Ali ono što je najvažnije, sada smo srećni jer smo pobedili.

Nvora je na parketu proveo 18 minuta i postigao je 10 poena. Priznao je da je veoma umoran.

- Bio sam ekstremno umoran, iskren da budem. Ali, na kraju krajeva, igramo košarku, volim to da radim. Drago mi je što sam bio na terenu. Trener je dobro raspodelio minute i pomogao mi je da se malo odmorim, a pobedili smo, što je najvažnije.

DUEL Kabengele i Nvora/FOTO: Ata images

Duel sa Dubaijem prošao i sad se sav fokus prebacuje na utakmicu sa Partizanom.

- Jedva čekam da vidim atmosferu, koliko će biti luda. Osim toga, ne bih ništa više dodavao. Video sam neke stvari koje su pričali, ali neću ništa da kažem do posle utakmice, tako da je sve u redu.

Mislio je na izjavu Karlika Džonsa koji je istakao da bi voleo da Zvezda ne uđe u plej-of Evrolige.

- Da, video sam je. I opet, kao što sam rekao, neću ništa reći, već ću pričati o tome posle utakmice. Tako da me pitajte posle, u četvrtak.

On će imati posebno podršku na derbiju, stiže mu porodica.

- Ne osećam baš pritisak, više uzbuđenje. Radujem se da vidim kako će to izgledati sa našim navijačima na domaćoj utakmici. Moja porodica dolazi u grad, tako da će biti baš uzbudljivo da budu ovde i da to vide. Rekao sam tati i mami: „Morate da dođete da vidite, ovo će verovatno biti jedna od najluđih utakmica koje ćete ikada gledati.“ Tako da dolaze i, znate, baš se radujem utakmici.

Za kraj je otkrio kako se oseća pred večiti derbi.

- Imam dobar osećaj. Kao što sam rekao, više ću pričati posle, u četvrtak - zaključio je Nvora.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Partizan igra se u četvrtak od 20 časova u "Beogradskoj areni", a domaćin je ekipa sa Malog Kalemegdana.

