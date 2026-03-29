PARTIZAN BEZ NJEGA NA BOSNU: Crno-beli ne žele ništa da rizikuju
Toni Džekiri neće biti u sastavu Partizana za duel ABA lige protiv Bosne koji se igra u ponedeljak.
Meč petog kola Top 8 faze zakazan je za 21 čas, a crno-beli ulogu apsolutnog favorita potvrđuju formom i rosterom.
Džekiri je u utorak, tokom meča Evrolige protiv ASVEL-a dobio udarac, što ga je izbacilo iz rotacije. Iako je nastavio sa treninzima, propustio je duel sa Valensijom, a trener Đoan Penjaroja odlučio je da ga pošalje na odmor i za meč protiv Bosne, piše "Sport Klub".
Prethodnih sedmica Džekiri je beležio odlične partije, posebno zbog povećane minutaže nastale usled manjih povreda i ograničene igre Bruna Fernanda.
Sada će Bruno ponovo biti jedini na poziciji "petice", dok će mu pomagati i Dilan Osetkovski.
Partizan već u četvrtak očekuje derbi Evrolige protiv Crvene zvezda, što otvara realnu šansu da Džekiri tada ponovo zaigra i bude spreman za nastavak takmičenja.
