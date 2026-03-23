DA LI JE OVO MOGUĆE? Košarkaš Crvene zvezde se povredio na parkingu

Košarkaši Crvene zvezde su savladali Partizan u okviru četvrtog kola TOP 8 faze Evrolige rezultatom 100:96.

U utakmici odigranoj u Beogradskoj areni, crveno-beli su stigli do prve pobede nad večitim rivalom ove sezone.

Uspeo je domaćin da u polupraznoj Areni nadigra Partizan, u veoma neizvesnoj utakmici koja je rešena tek u poslednjoj deonici, kada su dve serije Crvene zvezde u ključnim trenucima donele prevagu.

Na konferenciji za medije, Saša Obradović - trener Crvene zvezde, dotakao se i toga što Ebuka Izundu nije bio na parketu i otkrio šta se dogodilo:

- Neplanirane, iznenadne situacije koje su se desile, pričajući o Izunduu, čovek na parkingu se sagne i problem sa zadnjom ložom. Zato nije igrao, bukvalno na parkingu. Danas pred utakmice, Moneke se uhvatio za leđa i nije mogao da igra - izjavio je Obradović.